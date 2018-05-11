شرطة الرياض: القبض على مقيمَيْن استدرجا وافدَيْن واعتديا عليهما وسلبا أموالهما

من الجنسيتَيْن الإثيوبية والصومالية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمَيْن من الجنسيتَيْن الإثيوبية والصومالية في العقد الثالث من العمر؛ قاما باستدراج وافدَيْن لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما، وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما.

وقد جرى إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.