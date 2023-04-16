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مدني العاصمة المقدسة يُخمد حريقًا بعمارة سكنية ويُخلي قاطنيها

مكون من ثلاثة أدوار.. نشَب في بلكون بالدور الأول امتد للثاني

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من إخماد حريق نشب صباح اليوم بأحد المباني بعزيزية مكة، وإخلاء مَن بداخلة دون وقوع إصابات.

وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، قال إن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا الساعة: (07:21) من يوم الخميس، يفيد بوجود حريق بعمارة بحي العزيزية. ‏وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف العقيد القرني: بوصول الفِرَق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وكان الحريق في بلكون بالدور الأول امتد لجزء من الدور الثاني؛ حيث تم اقتحام الموقع من قِبَل فِرَق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء جميع قاطني المبنى وعددهم ٣٥ من جنسية آسيوية باستخدام سيارة السلالم وإخماد الحريق.

وأردف: ولم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد، وقد باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان؛ لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

الدفاع المدني العاصمة المقدسة إخماد حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني العاصمة المقدسة يُخمد حريقًا بعمارة سكنية ويُخلي قاطنيها
سبق

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من إخماد حريق نشب صباح اليوم بأحد المباني بعزيزية مكة، وإخلاء مَن بداخلة دون وقوع إصابات.

وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، قال إن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا الساعة: (07:21) من يوم الخميس، يفيد بوجود حريق بعمارة بحي العزيزية. ‏وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف العقيد القرني: بوصول الفِرَق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وكان الحريق في بلكون بالدور الأول امتد لجزء من الدور الثاني؛ حيث تم اقتحام الموقع من قِبَل فِرَق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء جميع قاطني المبنى وعددهم ٣٥ من جنسية آسيوية باستخدام سيارة السلالم وإخماد الحريق.

وأردف: ولم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد، وقد باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان؛ لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:44 PM

مدني العاصمة المقدسة يُخمد حريقًا بعمارة سكنية ويُخلي قاطنيها

مكون من ثلاثة أدوار.. نشَب في بلكون بالدور الأول امتد للثاني

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من إخماد حريق نشب صباح اليوم بأحد المباني بعزيزية مكة، وإخلاء مَن بداخلة دون وقوع إصابات.

وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، قال إن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا الساعة: (07:21) من يوم الخميس، يفيد بوجود حريق بعمارة بحي العزيزية. ‏وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف العقيد القرني: بوصول الفِرَق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وكان الحريق في بلكون بالدور الأول امتد لجزء من الدور الثاني؛ حيث تم اقتحام الموقع من قِبَل فِرَق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء جميع قاطني المبنى وعددهم ٣٥ من جنسية آسيوية باستخدام سيارة السلالم وإخماد الحريق.

وأردف: ولم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد، وقد باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان؛ لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

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