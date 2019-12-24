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الفيصل يعتمد تأسيس خمس اتحادات وتعيين رؤساء لها

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عددًا من القرارات بتأسيس خمس اتحادات وتعيين رؤساء لها.

وتضمّنت القرارات الجديدة لسمو رئيس مجلس الإدارة ما يلي:

- تأسيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة، وتعيين الأستاذ علي بن صالح بن عون آل زائد الغامدي رئيسًا للاتحاد.

- تعديل مسمى الاتحاد السعودي لكرة القاعدة، ليكون الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة، وتعيين الأستاذ نايف بن محمد بن عبدالمحسن بن حميد رئيسًا للاتحاد.

- تعيين الأستاذ محمد بن منديل بن محمد المنديل رئيسًا للاتحاد السعودي للهوكي.

- تعيين الأستاذ يزيد بن فهد بن عبدالرحمن الرشيد رئيسًا للاتحاد السعودي للاكروس.

- تعيين الأستاذ علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيسًا للاتحاد السعودي للركبي.

وتهدف قرارات رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى خدمة هذه الألعاب في المملكة، وتحقيق انتشار ممارسة المجتمع للرياضة؛ بما يسهم في رفعة العَلَم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.

رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل يعتمد تأسيس خمس اتحادات وتعيين رؤساء لها
سبق

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عددًا من القرارات بتأسيس خمس اتحادات وتعيين رؤساء لها.

وتضمّنت القرارات الجديدة لسمو رئيس مجلس الإدارة ما يلي:

- تأسيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة، وتعيين الأستاذ علي بن صالح بن عون آل زائد الغامدي رئيسًا للاتحاد.

- تعديل مسمى الاتحاد السعودي لكرة القاعدة، ليكون الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة، وتعيين الأستاذ نايف بن محمد بن عبدالمحسن بن حميد رئيسًا للاتحاد.

- تعيين الأستاذ محمد بن منديل بن محمد المنديل رئيسًا للاتحاد السعودي للهوكي.

- تعيين الأستاذ يزيد بن فهد بن عبدالرحمن الرشيد رئيسًا للاتحاد السعودي للاكروس.

- تعيين الأستاذ علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيسًا للاتحاد السعودي للركبي.

وتهدف قرارات رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى خدمة هذه الألعاب في المملكة، وتحقيق انتشار ممارسة المجتمع للرياضة؛ بما يسهم في رفعة العَلَم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
01:27 PM

الفيصل يعتمد تأسيس خمس اتحادات وتعيين رؤساء لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عددًا من القرارات بتأسيس خمس اتحادات وتعيين رؤساء لها.

وتضمّنت القرارات الجديدة لسمو رئيس مجلس الإدارة ما يلي:

- تأسيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة، وتعيين الأستاذ علي بن صالح بن عون آل زائد الغامدي رئيسًا للاتحاد.

- تعديل مسمى الاتحاد السعودي لكرة القاعدة، ليكون الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة، وتعيين الأستاذ نايف بن محمد بن عبدالمحسن بن حميد رئيسًا للاتحاد.

- تعيين الأستاذ محمد بن منديل بن محمد المنديل رئيسًا للاتحاد السعودي للهوكي.

- تعيين الأستاذ يزيد بن فهد بن عبدالرحمن الرشيد رئيسًا للاتحاد السعودي للاكروس.

- تعيين الأستاذ علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيسًا للاتحاد السعودي للركبي.

وتهدف قرارات رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى خدمة هذه الألعاب في المملكة، وتحقيق انتشار ممارسة المجتمع للرياضة؛ بما يسهم في رفعة العَلَم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.

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