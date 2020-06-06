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"تعليم مكة" توزع شهادات الثانوية على الطلاب والطالبات.. غدًا

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة توزيع شهادات الثانوية العامة على الخريجين والخريجات في ‎العاصمة المقدسة عبر البريد الإلكتروني، وبنسخة PDF، بدءًا من يوم غد الأحد.

وأشارت إلى أن بقية المحافظات التابعة لها تعليميًّا في (الكامل وبحرة والجموم) سيتم التسليم فيها عن طريق المدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تعليم مكة المكرمة

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"تعليم مكة" توزع شهادات الثانوية على الطلاب والطالبات.. غدًا
سبق

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة توزيع شهادات الثانوية العامة على الخريجين والخريجات في ‎العاصمة المقدسة عبر البريد الإلكتروني، وبنسخة PDF، بدءًا من يوم غد الأحد.

وأشارت إلى أن بقية المحافظات التابعة لها تعليميًّا في (الكامل وبحرة والجموم) سيتم التسليم فيها عن طريق المدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:26 PM

"تعليم مكة" توزع شهادات الثانوية على الطلاب والطالبات.. غدًا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,413

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة توزيع شهادات الثانوية العامة على الخريجين والخريجات في ‎العاصمة المقدسة عبر البريد الإلكتروني، وبنسخة PDF، بدءًا من يوم غد الأحد.

وأشارت إلى أن بقية المحافظات التابعة لها تعليميًّا في (الكامل وبحرة والجموم) سيتم التسليم فيها عن طريق المدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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