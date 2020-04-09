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قفزة قياسية.. 40 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا

مدير السيطرة: عدد ضحايا الفيروس بلغ بهذه الوفيات الجديدة 280 شخصاً

عززت إندونيسيا صدارتها في قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في منطقة جنوب شرق آسيا من حيث عدد الضحايا بتسجيل 40 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

ووفق "رويترز"، أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم الخميس للصحفيين، أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ بهذه الوفيات الجديدة 280 شخصاً.

وشهدت حصيلة الإصابات بـ"كورونا" في إندونيسيا في الساعات الـ24 الماضية ارتفاعاً قياسياً بـ337 حالة جديدة، ووصلت بذلك إلى 3293 حالة.

وتعافى 252 شخصاً في إندونيسيا من الفيروس حتى الآن.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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قفزة قياسية.. 40 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا
سبق

عززت إندونيسيا صدارتها في قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في منطقة جنوب شرق آسيا من حيث عدد الضحايا بتسجيل 40 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

ووفق "رويترز"، أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم الخميس للصحفيين، أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ بهذه الوفيات الجديدة 280 شخصاً.

وشهدت حصيلة الإصابات بـ"كورونا" في إندونيسيا في الساعات الـ24 الماضية ارتفاعاً قياسياً بـ337 حالة جديدة، ووصلت بذلك إلى 3293 حالة.

وتعافى 252 شخصاً في إندونيسيا من الفيروس حتى الآن.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:46 PM

قفزة قياسية.. 40 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا

مدير السيطرة: عدد ضحايا الفيروس بلغ بهذه الوفيات الجديدة 280 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عززت إندونيسيا صدارتها في قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في منطقة جنوب شرق آسيا من حيث عدد الضحايا بتسجيل 40 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

ووفق "رويترز"، أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم الخميس للصحفيين، أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ بهذه الوفيات الجديدة 280 شخصاً.

وشهدت حصيلة الإصابات بـ"كورونا" في إندونيسيا في الساعات الـ24 الماضية ارتفاعاً قياسياً بـ337 حالة جديدة، ووصلت بذلك إلى 3293 حالة.

وتعافى 252 شخصاً في إندونيسيا من الفيروس حتى الآن.

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