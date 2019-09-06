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عيادة طبية متكاملة للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

مزوّدة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ والإسعافات الأولية

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الصحة، عيادة طبية متكاملة ومزوّدة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ والإسعافات الأولية، وذلك بمقر سكن المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ(41) بفندق برج الساعة فيرمونت بمكة المكرّمة.

وتعمل العيادة في تقديم الخدمات الطبية للمشاركين في المسابقة على مدار الساعة، إلى جانب توفير سيارة إسعاف مجهّزة لنقل الحالات الحرجة، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمتسابقين حرصاً على حالتهم الصحية، وتوفيراً لكل أسباب الراحة لهم، بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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عيادة طبية متكاملة للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
سبق

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الصحة، عيادة طبية متكاملة ومزوّدة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ والإسعافات الأولية، وذلك بمقر سكن المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ(41) بفندق برج الساعة فيرمونت بمكة المكرّمة.

وتعمل العيادة في تقديم الخدمات الطبية للمشاركين في المسابقة على مدار الساعة، إلى جانب توفير سيارة إسعاف مجهّزة لنقل الحالات الحرجة، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمتسابقين حرصاً على حالتهم الصحية، وتوفيراً لكل أسباب الراحة لهم، بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
02:03 PM

عيادة طبية متكاملة للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

مزوّدة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ والإسعافات الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الصحة، عيادة طبية متكاملة ومزوّدة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ والإسعافات الأولية، وذلك بمقر سكن المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ(41) بفندق برج الساعة فيرمونت بمكة المكرّمة.

وتعمل العيادة في تقديم الخدمات الطبية للمشاركين في المسابقة على مدار الساعة، إلى جانب توفير سيارة إسعاف مجهّزة لنقل الحالات الحرجة، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمتسابقين حرصاً على حالتهم الصحية، وتوفيراً لكل أسباب الراحة لهم، بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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