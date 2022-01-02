رئيس مجلس النواب الأردني يعتذر للشعب عن "عراك النواب"

تبادلوا اللكَمَات والصفع.. وقال "الدغمي" إنه "أمر مؤسف"

قال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي: إن ما جرى في جلسة البرلمان الماضية، والتي تخللها تبادل اللكمات والصفع بين النواب، كان أمرًا "مؤسفًا".

وقدّم "الدغمي" اعتذارًا للشعب الأردني في افتتاح جلسته التشريعية الصباحية، اليوم الأحد؛ لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021.

وأضاف "الدغمي" وفق "سكاي نيوز عربية" أن "ما جرى يحدث في برلمانات العالم، علمًا بأن الخطأ ليس محلًا للقياس"، معبرًا عن "أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى، وهو مرفوض شكلًا ومضمونًا".

واعتذر "الدغمي" للنائب رائد السميرات عما حدث في الجلسة الماضية خلال مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور الأردني.