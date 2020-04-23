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البحرين.. ثامن حالة وفاة بـ"كورونا" وتسجيل 71 إصابة جديدة

تعافي 56 حالة إضافية.. وإجراء 3510 فحوص خلال 24 ساعة

سبق- الرياض: أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تعافي 56 حالة إضافية وتسجيل 71 حالة قائمة جديدة؛ منها 48 حالة لعمالة وافدة، و16 حالة لمخالطين، وسبع حالات قادمة من الخارج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، قالت الوزارة إن الحالات الـ 48 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3510 فحوص مختبرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، منها فحوص ضمن الحملات الاستباقية للعمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من المناطق.

وأكدت أن الحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقياً، ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم، ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. ثامن حالة وفاة بـ"كورونا" وتسجيل 71 إصابة جديدة
سبق

سبق- الرياض: أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تعافي 56 حالة إضافية وتسجيل 71 حالة قائمة جديدة؛ منها 48 حالة لعمالة وافدة، و16 حالة لمخالطين، وسبع حالات قادمة من الخارج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، قالت الوزارة إن الحالات الـ 48 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3510 فحوص مختبرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، منها فحوص ضمن الحملات الاستباقية للعمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من المناطق.

وأكدت أن الحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقياً، ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم، ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
03:21 PM

البحرين.. ثامن حالة وفاة بـ"كورونا" وتسجيل 71 إصابة جديدة

تعافي 56 حالة إضافية.. وإجراء 3510 فحوص خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق- الرياض: أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تعافي 56 حالة إضافية وتسجيل 71 حالة قائمة جديدة؛ منها 48 حالة لعمالة وافدة، و16 حالة لمخالطين، وسبع حالات قادمة من الخارج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، قالت الوزارة إن الحالات الـ 48 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3510 فحوص مختبرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، منها فحوص ضمن الحملات الاستباقية للعمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من المناطق.

وأكدت أن الحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقياً، ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم، ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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