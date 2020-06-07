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تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل البدع وتيماء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي البدع وتيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي البدع وتيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:39 AM

تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل البدع وتيماء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي البدع وتيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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