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في ثاني أيام رمضان .. "الحصيني" يتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة بهذه المناطق

قال: تتراوح من"5" إلى"7" مئوية ومن الاثنين تصبح في منتصف الثلاثينات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعًا في الحرارة العظمى ويتراوح من"5" إلى"7" درجات على القصيم والرياض والشرقية، متوقع أن تقترب الحرارة من "40" درجة مئوية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من الاثنين 1441/9/4هـ يطرأ تحسن في الحرارة لتصبح في منتصف الثلاثينات اليوم السبت يطرأ انخفاض على تبوك الشمالية والجوف وحائل.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ثاني أيام رمضان .. "الحصيني" يتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة بهذه المناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعًا في الحرارة العظمى ويتراوح من"5" إلى"7" درجات على القصيم والرياض والشرقية، متوقع أن تقترب الحرارة من "40" درجة مئوية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من الاثنين 1441/9/4هـ يطرأ تحسن في الحرارة لتصبح في منتصف الثلاثينات اليوم السبت يطرأ انخفاض على تبوك الشمالية والجوف وحائل.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:28 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:48 PM

في ثاني أيام رمضان .. "الحصيني" يتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة بهذه المناطق

قال: تتراوح من"5" إلى"7" مئوية ومن الاثنين تصبح في منتصف الثلاثينات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
10,820

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعًا في الحرارة العظمى ويتراوح من"5" إلى"7" درجات على القصيم والرياض والشرقية، متوقع أن تقترب الحرارة من "40" درجة مئوية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من الاثنين 1441/9/4هـ يطرأ تحسن في الحرارة لتصبح في منتصف الثلاثينات اليوم السبت يطرأ انخفاض على تبوك الشمالية والجوف وحائل.

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