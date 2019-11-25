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"العمل" تنفي ما يتم تداوله حول إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية

قالت: اللجوء لها متاح عند الحاجة ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صحة ما يتم تداوله عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة.

وأوضحت الوزارة، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحدات الحماية الأسرية دور الضيافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تنفي ما يتم تداوله حول إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية
سبق

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صحة ما يتم تداوله عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة.

وأوضحت الوزارة، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
09:00 PM

"العمل" تنفي ما يتم تداوله حول إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية

قالت: اللجوء لها متاح عند الحاجة ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
5
4,006

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صحة ما يتم تداوله عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة.

وأوضحت الوزارة، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

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