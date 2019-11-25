وأوضحت الوزارة، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صحة ما يتم تداوله عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة.

"العمل" تنفي ما يتم تداوله حول إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية فهد الغبيوي سبق 2019-11-25 نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صحة ما يتم تداوله عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة. وأوضحت الوزارة، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441 09:00 PM

"العمل" تنفي ما يتم تداوله حول إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية قالت: اللجوء لها متاح عند الحاجة ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها





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نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صحة ما يتم تداوله عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة.

وأوضحت الوزارة، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.