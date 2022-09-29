وشملت الجولات 1835 جولة على المجمعات الطبية، و2980 جولة على الصيدليات، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

نفّذت صحة الجوف، 4815 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص بالمنطقة؛ وذلك منذ بداية العام 2021م.

"صحة الجوف" تنفذ 4815 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-29 نفّذت صحة الجوف، 4815 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص بالمنطقة؛ وذلك منذ بداية العام 2021م. وشملت الجولات 1835 جولة على المجمعات الطبية، و2980 جولة على الصيدليات، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 09:17 AM

"صحة الجوف" تنفذ 4815 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات قالت: شملت 1835 على المجمعات الطبية و2980 على الصيدليات





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نفّذت صحة الجوف، 4815 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص بالمنطقة؛ وذلك منذ بداية العام 2021م.

وشملت الجولات 1835 جولة على المجمعات الطبية، و2980 جولة على الصيدليات، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.