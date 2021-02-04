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فيديو الرشفة الكبيرة.. مسؤول يشرب "مطهر اليدين" معتقداً أنها زجاجة ماء

أثناء اجتماع عام بمدينة مومباي الهندية.. شخص ما يقف وراءه سارع لتحذيره

رصدت الكاميرات مسؤولاً التقط علبة مطهر اليدين وشرب منها جرعةً، معتقداً بالخطأ أنها زجاجة ماء، وذلك أثناء اجتماع عام بمدينة مومباي الهندية.

وكان نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الكبرى راميش باوار، في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي، الأربعاء، عندما أخذ جرعة من زجاجة قريبة.

وكان "باوار" يعتقد على ما يبدو أن الزجاجة بها ماء، وأخذ منها رشفة كبيرة، لكن سارع شخص ما يقف وراءه؛ لتحذيره من أنه يشرب مطهر اليدين.

ووفق "سكاي نيوز عربية" لاحظ المسؤول المحلي خطأه على الفور، وبصق المطهر بينما هرع الآخرون لمساعدته، ثم أعطاه أحد الحاضرين زجاجة ماء.

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فيديو الرشفة الكبيرة.. مسؤول يشرب "مطهر اليدين" معتقداً أنها زجاجة ماء
سبق

رصدت الكاميرات مسؤولاً التقط علبة مطهر اليدين وشرب منها جرعةً، معتقداً بالخطأ أنها زجاجة ماء، وذلك أثناء اجتماع عام بمدينة مومباي الهندية.

وكان نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الكبرى راميش باوار، في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي، الأربعاء، عندما أخذ جرعة من زجاجة قريبة.

وكان "باوار" يعتقد على ما يبدو أن الزجاجة بها ماء، وأخذ منها رشفة كبيرة، لكن سارع شخص ما يقف وراءه؛ لتحذيره من أنه يشرب مطهر اليدين.

ووفق "سكاي نيوز عربية" لاحظ المسؤول المحلي خطأه على الفور، وبصق المطهر بينما هرع الآخرون لمساعدته، ثم أعطاه أحد الحاضرين زجاجة ماء.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
10:29 AM

فيديو الرشفة الكبيرة.. مسؤول يشرب "مطهر اليدين" معتقداً أنها زجاجة ماء

أثناء اجتماع عام بمدينة مومباي الهندية.. شخص ما يقف وراءه سارع لتحذيره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,091

رصدت الكاميرات مسؤولاً التقط علبة مطهر اليدين وشرب منها جرعةً، معتقداً بالخطأ أنها زجاجة ماء، وذلك أثناء اجتماع عام بمدينة مومباي الهندية.

وكان نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الكبرى راميش باوار، في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي، الأربعاء، عندما أخذ جرعة من زجاجة قريبة.

وكان "باوار" يعتقد على ما يبدو أن الزجاجة بها ماء، وأخذ منها رشفة كبيرة، لكن سارع شخص ما يقف وراءه؛ لتحذيره من أنه يشرب مطهر اليدين.

ووفق "سكاي نيوز عربية" لاحظ المسؤول المحلي خطأه على الفور، وبصق المطهر بينما هرع الآخرون لمساعدته، ثم أعطاه أحد الحاضرين زجاجة ماء.

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