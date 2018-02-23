النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق مركز الملك سلمان يتفقّد المشروعات الإنسانية في مأرب

اطلع على أطفال فقدوا أطرافهم بسبب ألغام "الحوثي" العشوائية

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بجولة على مشروعات المركز المنفذة في محافظة مأرب؛ تفقد خلالها مركز الأطراف الصناعية في مستشفى هيئة مأرب.

واطّلع الفريق على بعض الحالات لأطفال فقدوا أطرافهم إثر تعرُّضهم لانفجارات الألغام العشوائية التي زرعها الحوثيون في المناطق الآهلة بالسكان، كما اطلع على كيفية صناعة الطرف وتركيبه للمصاب.

ووقف الفريق على مركز تأهيل الأطفال المجندين من قِبل الميليشيات الحوثية، وشاهد البرامج التي خضعوا لها من تأهيل نفسي واجتماعي وثقافي بالتعاون مع أسرهم وما يُقدم لهم من حصص تعليمية في شتى العلوم وما يمارسونه من أنشطة رياضية.

وزار الفريق, مخيمي "جو النسيم" و"الميل" للنازحين، وتعرَّف على ما يُقدم للمخيمين في مجالات الأمن الغذائي والمواد الإيوائية وصهاريج المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الأساسية للأسر الجديدة النازحة من ذمار وحصرها تمهيداً لتلبيتها.

وفي ختام الجولة, قام أعضاء الفريق بتوزيع بعض السلال الغذائية والمواد الإيوائية على النازحين في المخيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق مركز الملك سلمان يتفقّد المشروعات الإنسانية في مأرب
سبق

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بجولة على مشروعات المركز المنفذة في محافظة مأرب؛ تفقد خلالها مركز الأطراف الصناعية في مستشفى هيئة مأرب.

واطّلع الفريق على بعض الحالات لأطفال فقدوا أطرافهم إثر تعرُّضهم لانفجارات الألغام العشوائية التي زرعها الحوثيون في المناطق الآهلة بالسكان، كما اطلع على كيفية صناعة الطرف وتركيبه للمصاب.

ووقف الفريق على مركز تأهيل الأطفال المجندين من قِبل الميليشيات الحوثية، وشاهد البرامج التي خضعوا لها من تأهيل نفسي واجتماعي وثقافي بالتعاون مع أسرهم وما يُقدم لهم من حصص تعليمية في شتى العلوم وما يمارسونه من أنشطة رياضية.

وزار الفريق, مخيمي "جو النسيم" و"الميل" للنازحين، وتعرَّف على ما يُقدم للمخيمين في مجالات الأمن الغذائي والمواد الإيوائية وصهاريج المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الأساسية للأسر الجديدة النازحة من ذمار وحصرها تمهيداً لتلبيتها.

وفي ختام الجولة, قام أعضاء الفريق بتوزيع بعض السلال الغذائية والمواد الإيوائية على النازحين في المخيمين.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:16 PM

فريق مركز الملك سلمان يتفقّد المشروعات الإنسانية في مأرب

اطلع على أطفال فقدوا أطرافهم بسبب ألغام "الحوثي" العشوائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
132

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بجولة على مشروعات المركز المنفذة في محافظة مأرب؛ تفقد خلالها مركز الأطراف الصناعية في مستشفى هيئة مأرب.

واطّلع الفريق على بعض الحالات لأطفال فقدوا أطرافهم إثر تعرُّضهم لانفجارات الألغام العشوائية التي زرعها الحوثيون في المناطق الآهلة بالسكان، كما اطلع على كيفية صناعة الطرف وتركيبه للمصاب.

ووقف الفريق على مركز تأهيل الأطفال المجندين من قِبل الميليشيات الحوثية، وشاهد البرامج التي خضعوا لها من تأهيل نفسي واجتماعي وثقافي بالتعاون مع أسرهم وما يُقدم لهم من حصص تعليمية في شتى العلوم وما يمارسونه من أنشطة رياضية.

وزار الفريق, مخيمي "جو النسيم" و"الميل" للنازحين، وتعرَّف على ما يُقدم للمخيمين في مجالات الأمن الغذائي والمواد الإيوائية وصهاريج المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الأساسية للأسر الجديدة النازحة من ذمار وحصرها تمهيداً لتلبيتها.

وفي ختام الجولة, قام أعضاء الفريق بتوزيع بعض السلال الغذائية والمواد الإيوائية على النازحين في المخيمين.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,190
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,352
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,947
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,416

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة