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"الماضي" ينفي مشاركة حالات عبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكد أن مثل هذه الأشياء تكتشف بسهولة

نفى المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فوزان الماضي، مشاركة حالات عبث في المهرجان، موضحًا أن كل ما يتردد بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.

وقال: "ما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي أن إحدى الفرديات الفائزة مسبقًا تم ضبطها كحالة عبث ضمن الـ14 حالة أمر غير صحيح، وهنالك حالة واحدة فقط لمالكها الأصلي".

وأضاف أن الفوز لا يعفي أي فردية من عقوبات العبث إذا ثبت ذلك، وقال: "يمكن أن تفوز الفردية وتباع وتبقى يومًا أو يومين لدى مالكها الجديد ويتدخل بالعبث"، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تكتشف بسهولة.

وتابع: "نادي الإبل أتاح فرصة الكشف الطبي قبل بداية المهرجان بـ20 يومًا، والنادي أبوابه مفتوحة لمن يبحث عن فحص الإبل قبل الشراء لحماية حقوقه".

وأشار "الماضي" إلى أن بعض المشاركين يوقف العبث، قبل المهرجان بشهرين أو ثلاثة، وهو لا يدرك أن هناك بعض الأجهزة تكشف ذلك، موضحًا أن الإبل تفوز بجمالها الطبيعي وليس بحالات التدخل والعبث.

المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حالات عبث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الماضي" ينفي مشاركة حالات عبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

نفى المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فوزان الماضي، مشاركة حالات عبث في المهرجان، موضحًا أن كل ما يتردد بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.

وقال: "ما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي أن إحدى الفرديات الفائزة مسبقًا تم ضبطها كحالة عبث ضمن الـ14 حالة أمر غير صحيح، وهنالك حالة واحدة فقط لمالكها الأصلي".

وأضاف أن الفوز لا يعفي أي فردية من عقوبات العبث إذا ثبت ذلك، وقال: "يمكن أن تفوز الفردية وتباع وتبقى يومًا أو يومين لدى مالكها الجديد ويتدخل بالعبث"، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تكتشف بسهولة.

وتابع: "نادي الإبل أتاح فرصة الكشف الطبي قبل بداية المهرجان بـ20 يومًا، والنادي أبوابه مفتوحة لمن يبحث عن فحص الإبل قبل الشراء لحماية حقوقه".

وأشار "الماضي" إلى أن بعض المشاركين يوقف العبث، قبل المهرجان بشهرين أو ثلاثة، وهو لا يدرك أن هناك بعض الأجهزة تكشف ذلك، موضحًا أن الإبل تفوز بجمالها الطبيعي وليس بحالات التدخل والعبث.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
07:21 PM

"الماضي" ينفي مشاركة حالات عبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكد أن مثل هذه الأشياء تكتشف بسهولة

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نافل السبيعي - رماح
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نفى المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فوزان الماضي، مشاركة حالات عبث في المهرجان، موضحًا أن كل ما يتردد بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.

وقال: "ما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي أن إحدى الفرديات الفائزة مسبقًا تم ضبطها كحالة عبث ضمن الـ14 حالة أمر غير صحيح، وهنالك حالة واحدة فقط لمالكها الأصلي".

وأضاف أن الفوز لا يعفي أي فردية من عقوبات العبث إذا ثبت ذلك، وقال: "يمكن أن تفوز الفردية وتباع وتبقى يومًا أو يومين لدى مالكها الجديد ويتدخل بالعبث"، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تكتشف بسهولة.

وتابع: "نادي الإبل أتاح فرصة الكشف الطبي قبل بداية المهرجان بـ20 يومًا، والنادي أبوابه مفتوحة لمن يبحث عن فحص الإبل قبل الشراء لحماية حقوقه".

وأشار "الماضي" إلى أن بعض المشاركين يوقف العبث، قبل المهرجان بشهرين أو ثلاثة، وهو لا يدرك أن هناك بعض الأجهزة تكشف ذلك، موضحًا أن الإبل تفوز بجمالها الطبيعي وليس بحالات التدخل والعبث.

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