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مجدداً .. "هدف" يدعو المنشآت الخاصة إلى إعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر "طاقات"

بهدف توطين القطاع وتوفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات وتحسين بيئة العمل

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعوته لمنشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

ويُمكن للمنشآت عبر 4 خطوات ميسرة الإعلان عن الوظائف الشاغرة في تلك العقود، من خلال صفحة بوابة "طاقات" على الرابط www.taqat.sa، والدخول إلى حساب المنشأة في البوابة، ومن ثم اختيار "إنشاء إعلان وظيفي جديد"، وبعد ذلك اختيار "توطين عقود التشغيل والصيانة"، وتعبئة تفاصيل الإعلان الوظيفي والضغط على "إرسال"، ليتم بعدها نشر الإعلان الوظيفي في البوابة، واستعراضه والتقديم عليه من قبل الباحثين والباحثات عن عمل.

ويسهم "هدف" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة "طاقات" ممكنات عدة لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ في شهر صفر الماضي، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر أخيراً قراراً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

ونصَّ دليل التوطين على أنه "من مبدأ توفير فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإنه يجب على الجهات العامة، تضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد".

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف البوابة الوطنية للعمل طاقات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجدداً .. "هدف" يدعو المنشآت الخاصة إلى إعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر "طاقات"
سبق

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعوته لمنشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

ويُمكن للمنشآت عبر 4 خطوات ميسرة الإعلان عن الوظائف الشاغرة في تلك العقود، من خلال صفحة بوابة "طاقات" على الرابط www.taqat.sa، والدخول إلى حساب المنشأة في البوابة، ومن ثم اختيار "إنشاء إعلان وظيفي جديد"، وبعد ذلك اختيار "توطين عقود التشغيل والصيانة"، وتعبئة تفاصيل الإعلان الوظيفي والضغط على "إرسال"، ليتم بعدها نشر الإعلان الوظيفي في البوابة، واستعراضه والتقديم عليه من قبل الباحثين والباحثات عن عمل.

ويسهم "هدف" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة "طاقات" ممكنات عدة لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ في شهر صفر الماضي، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر أخيراً قراراً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

ونصَّ دليل التوطين على أنه "من مبدأ توفير فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإنه يجب على الجهات العامة، تضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد".

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
10:23 AM

مجدداً .. "هدف" يدعو المنشآت الخاصة إلى إعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر "طاقات"

بهدف توطين القطاع وتوفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات وتحسين بيئة العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعوته لمنشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

ويُمكن للمنشآت عبر 4 خطوات ميسرة الإعلان عن الوظائف الشاغرة في تلك العقود، من خلال صفحة بوابة "طاقات" على الرابط www.taqat.sa، والدخول إلى حساب المنشأة في البوابة، ومن ثم اختيار "إنشاء إعلان وظيفي جديد"، وبعد ذلك اختيار "توطين عقود التشغيل والصيانة"، وتعبئة تفاصيل الإعلان الوظيفي والضغط على "إرسال"، ليتم بعدها نشر الإعلان الوظيفي في البوابة، واستعراضه والتقديم عليه من قبل الباحثين والباحثات عن عمل.

ويسهم "هدف" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة "طاقات" ممكنات عدة لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ في شهر صفر الماضي، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر أخيراً قراراً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

ونصَّ دليل التوطين على أنه "من مبدأ توفير فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإنه يجب على الجهات العامة، تضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد".

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