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انطلاق مؤتمر علوم المختبرات بجدة.. و24 ساعة من "التخصصات الطبية"

"الحربي": معرض مصاحب والهدف رفع مستوى الوعي

تعقد الجمعية السعودية لعلوم المختبرات بجامعة الملك سعود، المؤتمر والمعرض السعودي 2019 لعلوم المختبرات والفحوصات الطبية في مدينة جدة خلال الفترة 14-16 صفر 1441 الموافق 13-15 أكتوبر 2019م.

ومن المنتظر أن يتحدث في المؤتمر نخبة من استشاريين وأكاديميين في علوم المختبرات الطبية، وسوف يتطرق للجديد في تخصص المختبرات الطبية والتقنيات الحديثة والفحوصات الطبية الجديدة، وقد اعتمد 24 ساعة تعليمية للمؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جانبه أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الدكتور خالد بن خلف الحربي؛ على أهمية هذا المؤتمر في رفع مستوى الوعي الصحي للممارسين الصحيين في المختبرات الطبية ومواكبة التطور الصحي ورؤية المملكة 2030.

وكشف الدكتور الحربي أن المؤتمر يُعقد لمدة ثلاثة أيام؛ في اليومين الأول والثاني سوف يكون هناك محاضرات علمية في التخصصات الدقيقة في الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة وأمراض الدم والوراثة الطبية، والعديد من التقنيات الجديدة والمتقدمة في المختبرات الطبية.

وأبان الحربي أنه سيتحدث في المؤتمر استشاريون من وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والحكومية بالمملكة العربية السعودية، في حين سيشهد اليوم الثالث عقد ورش عمل تخصصية في مجلات عدة، ومن خبراء متميزين في علوم المختبرات الطبية.

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انطلاق مؤتمر علوم المختبرات بجدة.. و24 ساعة من "التخصصات الطبية"
سبق

تعقد الجمعية السعودية لعلوم المختبرات بجامعة الملك سعود، المؤتمر والمعرض السعودي 2019 لعلوم المختبرات والفحوصات الطبية في مدينة جدة خلال الفترة 14-16 صفر 1441 الموافق 13-15 أكتوبر 2019م.

ومن المنتظر أن يتحدث في المؤتمر نخبة من استشاريين وأكاديميين في علوم المختبرات الطبية، وسوف يتطرق للجديد في تخصص المختبرات الطبية والتقنيات الحديثة والفحوصات الطبية الجديدة، وقد اعتمد 24 ساعة تعليمية للمؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جانبه أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الدكتور خالد بن خلف الحربي؛ على أهمية هذا المؤتمر في رفع مستوى الوعي الصحي للممارسين الصحيين في المختبرات الطبية ومواكبة التطور الصحي ورؤية المملكة 2030.

وكشف الدكتور الحربي أن المؤتمر يُعقد لمدة ثلاثة أيام؛ في اليومين الأول والثاني سوف يكون هناك محاضرات علمية في التخصصات الدقيقة في الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة وأمراض الدم والوراثة الطبية، والعديد من التقنيات الجديدة والمتقدمة في المختبرات الطبية.

وأبان الحربي أنه سيتحدث في المؤتمر استشاريون من وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والحكومية بالمملكة العربية السعودية، في حين سيشهد اليوم الثالث عقد ورش عمل تخصصية في مجلات عدة، ومن خبراء متميزين في علوم المختبرات الطبية.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
05:59 PM

انطلاق مؤتمر علوم المختبرات بجدة.. و24 ساعة من "التخصصات الطبية"

"الحربي": معرض مصاحب والهدف رفع مستوى الوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعقد الجمعية السعودية لعلوم المختبرات بجامعة الملك سعود، المؤتمر والمعرض السعودي 2019 لعلوم المختبرات والفحوصات الطبية في مدينة جدة خلال الفترة 14-16 صفر 1441 الموافق 13-15 أكتوبر 2019م.

ومن المنتظر أن يتحدث في المؤتمر نخبة من استشاريين وأكاديميين في علوم المختبرات الطبية، وسوف يتطرق للجديد في تخصص المختبرات الطبية والتقنيات الحديثة والفحوصات الطبية الجديدة، وقد اعتمد 24 ساعة تعليمية للمؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جانبه أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الدكتور خالد بن خلف الحربي؛ على أهمية هذا المؤتمر في رفع مستوى الوعي الصحي للممارسين الصحيين في المختبرات الطبية ومواكبة التطور الصحي ورؤية المملكة 2030.

وكشف الدكتور الحربي أن المؤتمر يُعقد لمدة ثلاثة أيام؛ في اليومين الأول والثاني سوف يكون هناك محاضرات علمية في التخصصات الدقيقة في الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة وأمراض الدم والوراثة الطبية، والعديد من التقنيات الجديدة والمتقدمة في المختبرات الطبية.

وأبان الحربي أنه سيتحدث في المؤتمر استشاريون من وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والحكومية بالمملكة العربية السعودية، في حين سيشهد اليوم الثالث عقد ورش عمل تخصصية في مجلات عدة، ومن خبراء متميزين في علوم المختبرات الطبية.

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