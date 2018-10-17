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هيئة الرياضة تعلن استحقاق 50 ناديًا للدخول لمرحلة جمع النقاط الموحد

للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة

أعلن فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية في الهيئة العامة للرياضة، أن 50 ناديًا من أصل 170 باتت مؤهلة للدخول لمرحلة جمع النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة، الذي يصل إلى 480 مليون ريال.

والذي سبق الإعلان عنه في يوليو الماضي عبر مؤتمر صحفي أُقيم في جدة، تم خلاله الكشف عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية التي تقوم على تشغيل وتطوير هذه الأندية لضمان استدامتها إداريًا وماليًا، وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام "نقاط موحد"، تم تصميمه خصيصًا لهذا الهدف.

وأوضح البيان الصادر بهذا الخصوص أن 50 ناديًا حاليًا بات لديها 10 رياضات مختلفة أو أكثر، بزيادة تصل نسبتها إلى 450 % مقارنة بالموسم الماضي، والتي تخول لها الدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على هذا الدعم، وفقًا للاشتراطات والمعايير التي سبق إعلانها.

والأندية هي :

أولاً: أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: وهي أندية (الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - الشباب - الفيصلي - الأهلي - الرائد - التعاون - النصر - الهلال - العدالة - الفتح).

ثانيًا: أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: والأندية هي:(القادسية - الثقبة - الخليج - الباطن - أحد).

ثالثًا: أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة: وهي أندية: (حراء - عكاظ - الوطن - الترجي - النهضة - القريات - الوعد - الهداية - الزيتون الهدى – النور الخالدي - الفرع - الصفا الأسياح - عرعر الصقر - السلام - الزلفي - الابتسام - هجر - الأخدود - حقل - الوصيل طبرجل - المحيط - وج القوارة طويق الدرع الخويلدية - البدائع مضر).

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أوضحت في فترة سابقة آلية الدعم في هذا الجانب، وذلك وفق عدد النقاط الإجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات في جميع الرياضات، مشيرة إلى أن الموسم الأول ستكون نقطة الانطلاق فيه باختيار 10 ألعاب مختلفة، يصل مجموع نقاطها الإجمالي إلى 800 نقطة.

الهيئة العامة للرياضة هيئة الرياضة دعم الأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هيئة الرياضة تعلن استحقاق 50 ناديًا للدخول لمرحلة جمع النقاط الموحد
سبق

أعلن فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية في الهيئة العامة للرياضة، أن 50 ناديًا من أصل 170 باتت مؤهلة للدخول لمرحلة جمع النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة، الذي يصل إلى 480 مليون ريال.

والذي سبق الإعلان عنه في يوليو الماضي عبر مؤتمر صحفي أُقيم في جدة، تم خلاله الكشف عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية التي تقوم على تشغيل وتطوير هذه الأندية لضمان استدامتها إداريًا وماليًا، وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام "نقاط موحد"، تم تصميمه خصيصًا لهذا الهدف.

وأوضح البيان الصادر بهذا الخصوص أن 50 ناديًا حاليًا بات لديها 10 رياضات مختلفة أو أكثر، بزيادة تصل نسبتها إلى 450 % مقارنة بالموسم الماضي، والتي تخول لها الدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على هذا الدعم، وفقًا للاشتراطات والمعايير التي سبق إعلانها.

والأندية هي :

أولاً: أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: وهي أندية (الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - الشباب - الفيصلي - الأهلي - الرائد - التعاون - النصر - الهلال - العدالة - الفتح).

ثانيًا: أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: والأندية هي:(القادسية - الثقبة - الخليج - الباطن - أحد).

ثالثًا: أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة: وهي أندية: (حراء - عكاظ - الوطن - الترجي - النهضة - القريات - الوعد - الهداية - الزيتون الهدى – النور الخالدي - الفرع - الصفا الأسياح - عرعر الصقر - السلام - الزلفي - الابتسام - هجر - الأخدود - حقل - الوصيل طبرجل - المحيط - وج القوارة طويق الدرع الخويلدية - البدائع مضر).

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أوضحت في فترة سابقة آلية الدعم في هذا الجانب، وذلك وفق عدد النقاط الإجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات في جميع الرياضات، مشيرة إلى أن الموسم الأول ستكون نقطة الانطلاق فيه باختيار 10 ألعاب مختلفة، يصل مجموع نقاطها الإجمالي إلى 800 نقطة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:49 PM

هيئة الرياضة تعلن استحقاق 50 ناديًا للدخول لمرحلة جمع النقاط الموحد

للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية في الهيئة العامة للرياضة، أن 50 ناديًا من أصل 170 باتت مؤهلة للدخول لمرحلة جمع النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة، الذي يصل إلى 480 مليون ريال.

والذي سبق الإعلان عنه في يوليو الماضي عبر مؤتمر صحفي أُقيم في جدة، تم خلاله الكشف عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية التي تقوم على تشغيل وتطوير هذه الأندية لضمان استدامتها إداريًا وماليًا، وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام "نقاط موحد"، تم تصميمه خصيصًا لهذا الهدف.

وأوضح البيان الصادر بهذا الخصوص أن 50 ناديًا حاليًا بات لديها 10 رياضات مختلفة أو أكثر، بزيادة تصل نسبتها إلى 450 % مقارنة بالموسم الماضي، والتي تخول لها الدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على هذا الدعم، وفقًا للاشتراطات والمعايير التي سبق إعلانها.

والأندية هي :

أولاً: أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: وهي أندية (الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - الشباب - الفيصلي - الأهلي - الرائد - التعاون - النصر - الهلال - العدالة - الفتح).

ثانيًا: أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: والأندية هي:(القادسية - الثقبة - الخليج - الباطن - أحد).

ثالثًا: أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة: وهي أندية: (حراء - عكاظ - الوطن - الترجي - النهضة - القريات - الوعد - الهداية - الزيتون الهدى – النور الخالدي - الفرع - الصفا الأسياح - عرعر الصقر - السلام - الزلفي - الابتسام - هجر - الأخدود - حقل - الوصيل طبرجل - المحيط - وج القوارة طويق الدرع الخويلدية - البدائع مضر).

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أوضحت في فترة سابقة آلية الدعم في هذا الجانب، وذلك وفق عدد النقاط الإجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات في جميع الرياضات، مشيرة إلى أن الموسم الأول ستكون نقطة الانطلاق فيه باختيار 10 ألعاب مختلفة، يصل مجموع نقاطها الإجمالي إلى 800 نقطة.

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