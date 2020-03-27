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بالفيديو .. عناصر الحرس الوطني تضبط الحركة المرورية في أحياء شرق الرياض

قبل ساعة الصفر لمنع التجول

نجحت عناصر وزارة الحرس الوطني في ضبط الحركة المرورية التي تسبق ساعة الصفر، لمنع التجول وهي "الثالثة" عصراً، كما راقبت الطرقات والميادين التابعة لها شرق الرياض مع الثواني الأولى للمنع، وأسهم ذلك في الانضباط والتوقف التام من المركبات والراجلة سوى الفئات التي يستثنيها القرار الملكي.

ويبدأ المكلفون بالعمل من ضباط وأفراد في مباشرة المواقع والتمركز مع قرب الساعة الثالثة، ويستمر الأداء بنفس التأهب والمتابعة والرصد حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ليعودوا بعد بزوغ الشمس وقد أدوا مهامهم بكل شرف وفخر.

فيروس كورونا الجديد وزارة الحرس الوطني منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. عناصر الحرس الوطني تضبط الحركة المرورية في أحياء شرق الرياض
سبق

نجحت عناصر وزارة الحرس الوطني في ضبط الحركة المرورية التي تسبق ساعة الصفر، لمنع التجول وهي "الثالثة" عصراً، كما راقبت الطرقات والميادين التابعة لها شرق الرياض مع الثواني الأولى للمنع، وأسهم ذلك في الانضباط والتوقف التام من المركبات والراجلة سوى الفئات التي يستثنيها القرار الملكي.

ويبدأ المكلفون بالعمل من ضباط وأفراد في مباشرة المواقع والتمركز مع قرب الساعة الثالثة، ويستمر الأداء بنفس التأهب والمتابعة والرصد حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ليعودوا بعد بزوغ الشمس وقد أدوا مهامهم بكل شرف وفخر.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:47 PM

بالفيديو .. عناصر الحرس الوطني تضبط الحركة المرورية في أحياء شرق الرياض

قبل ساعة الصفر لمنع التجول

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
24,380

نجحت عناصر وزارة الحرس الوطني في ضبط الحركة المرورية التي تسبق ساعة الصفر، لمنع التجول وهي "الثالثة" عصراً، كما راقبت الطرقات والميادين التابعة لها شرق الرياض مع الثواني الأولى للمنع، وأسهم ذلك في الانضباط والتوقف التام من المركبات والراجلة سوى الفئات التي يستثنيها القرار الملكي.

ويبدأ المكلفون بالعمل من ضباط وأفراد في مباشرة المواقع والتمركز مع قرب الساعة الثالثة، ويستمر الأداء بنفس التأهب والمتابعة والرصد حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ليعودوا بعد بزوغ الشمس وقد أدوا مهامهم بكل شرف وفخر.

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