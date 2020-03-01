إطلاق نار يُصيب موظفين بالبجادية غربي الدوادمي .. والأمن يحقّق

الأسباب غير معروفة .. الجاني لاذ بالفِرار وتمّ نقل المصابين للمستشفى

تحقّق الجهات الأمنية بمركز البجادية- غربي الدوادمي، في مُلابسات إطلاق نار في مركز الإمارة، صباح اليوم، أسفر عن إصابة اثنين من الموظفين بالمركز.

وحسب التفاصيل، فإن شخصاً فتح النار من سلاحه على موظفين داخل المركز، صباح اليوم، لأسبابٍ لم تُعرف بعد، وأصاب اثنين منهم قبل أن يلوذ بالفِرار، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى البجادية.