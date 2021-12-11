"الشبانات" يقيم لقاء توجيهيًّا لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

على مدى يومين متتالييْن وشَمِلَ 270 فردًا بالتعاون مع "العنود"

نظّم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، عددًا من اللقاءات التوجيهية، استهدفت ٢٧٠ من منسوبي هيئة مدينة الرياض الميدانيين والإداريين، وقدّمها مدير عام الفرع، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة العنود الخيرية.

تمت اللقاءات على مدى يومين متتالييْن بقاعة الاجتماعات في العنود الخيرية، قُسّمت على فترتين صباحية ومسائية، تَنَاوَلَ المحاضر خلالها محاور عدة، ركز فيها على أهمية التوحيد والسنة، وحماية المملكة العربية السعودية لهما، مبينًا أصول منهج السلف الصالح في السمع والطاعة لولاة الأمر، والطريقة الشرعية في الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، والتحذير من منهج الخوارج والجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين، وما تفرع منها من فِرَق كـ"السرورية، والقطبية، والبنائية"، وخطرها على العقيدة والوحدة والأمن.

وأكد "الشبانات" ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والعمل وفقها، والتحلي باللين والحكمة في العمل الميداني، والحرص على نشر مضامين الحملات التوعوية التي تصدر عن الرئاسة؛ سائلًا الله جل وعلا لهم التوفيق، ومبينًا أن الجميع على قدرٍ عالٍ من التأهيل والخبرة، وخير من يمثل فرع الرئاسة في عاصمة المملكة العربية السعودية.

من جانبه أوضح رئيس هيئة مدينة الرياض، الدكتور محمد القرني، أن هذه اللقاءات تأتي حرصًا من هيئة الرياض على لقاء منسوبيها مع مدير عام الفرع؛ للاستفادة من علمه وتوجيهاته، للرفع من جودة العمل الميداني، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للرفع من مستوى كفاءة العضو الميداني والإداري، لتقوم الرئاسة بدورها ومهامها المنوطة بها، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- للحفاظ على مقدرات الوطن وأبنائه بتأصيل العقيدة السلفية السنية الصحيحة.