مَن سيحكم أمريكا إذا تمّ "عزل ترامب"؟ .. بالقائمة 18 وهؤلاء أبرزهم

سؤالٌ يُثار بين مواطنيها والإجابة وفقاً لدستور البلاد وفي المقدمة "بينس"

تتضارب الفرضيات بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ من منصبه عقب تقدُّم مجلس النواب الأمريكي -قبل أيام- بقرار السعي وراء عزله لأسباب وُصفت بـ "التدخل الأجنبي" في الانتخابات الرئاسية بعد تسريب مكالمة بين ترامب؛ والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت مجلة "فوربس" الامريكية، إن السؤال الذي يُثار بين الشعب الأمريكي: مَن الذي سيحكم أمريكا في حال عزل الرئيس ترامب؟ ونشرت المجلة قائمة الـ 18 شخصاً الذين يمكنهم -وفقاً للدستور الأمريكي- خلافة ترامب في الرئاسة.

يأتي في المقدمة نائب الرئيس مايك بينس؛ يليه رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ وثالثاً رئيس مجلس الشيوخ تشاك غراسلي؛ ثم وزير الخارجية مايك بومبيو؛ وخامساً وزير الخزانة ستيفن منوشين.

الى جانب أسماء أخرى من بينهم وزير الدفاع مارك أسبر؛ المدعي العام الأمريكي بيل بار؛ وزير الداخلية ديفيد بيرنهاردت؛ وزير الزراعة سوني بيردو؛ وزير التجارة ويلبر روس؛ وزير الطاقة ريك بيري؛ وزير التعليم بيتسي ديفوس؛ ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازر.