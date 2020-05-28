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"المطيري" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى عوض عبدالله عوض المطيري.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

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"المطيري" إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى عوض عبدالله عوض المطيري.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:10 AM

"المطيري" إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,721

انتقل إلى رحمة الله تعالى عوض عبدالله عوض المطيري.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

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