"المطيري" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى عوض عبدالله عوض المطيري.
وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
انتقل إلى رحمة الله تعالى عوض عبدالله عوض المطيري.
وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
انتقل إلى رحمة الله تعالى عوض عبدالله عوض المطيري.
وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
انتقل إلى رحمة الله تعالى عوض عبدالله عوض المطيري.
وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.