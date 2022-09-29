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"السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام

تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان "جسور" التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها.

وأشاد بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوّئها لمناصب القيادة، مبينًا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعاليات الخاصة بالشأن النسائي؛ لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.

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"السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان "جسور" التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها.

وأشاد بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوّئها لمناصب القيادة، مبينًا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعاليات الخاصة بالشأن النسائي؛ لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
06:44 PM

"السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام

تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان "جسور" التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها.

وأشاد بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوّئها لمناصب القيادة، مبينًا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعاليات الخاصة بالشأن النسائي؛ لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.

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