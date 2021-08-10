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الأهلي يوقع عقدًا لتسويق الشاشات الإعلانية لمباريات الفريق الكروي الأول

وقّعت إدارة النادي الأهلي ممثلة في الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عبدالجواد، مع مجموعة رايت قروب ممثلة في رئيسها التنفيذي إبراهيم زمزمي، عقدًا يتم بموجبه تسويق الشاشات الإعلانية لمباريات النادي الأهلي على أرضه، وذلك لمدة ثلاث سنوات.


وتم اختيار إدارة النادي للشركة بناء على خبرتها الكبيرة بالمجال الرياضي، وحرصها على تنويم المداخيل المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يوقع عقدًا لتسويق الشاشات الإعلانية لمباريات الفريق الكروي الأول
سبق

وقّعت إدارة النادي الأهلي ممثلة في الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عبدالجواد، مع مجموعة رايت قروب ممثلة في رئيسها التنفيذي إبراهيم زمزمي، عقدًا يتم بموجبه تسويق الشاشات الإعلانية لمباريات النادي الأهلي على أرضه، وذلك لمدة ثلاث سنوات.


وتم اختيار إدارة النادي للشركة بناء على خبرتها الكبيرة بالمجال الرياضي، وحرصها على تنويم المداخيل المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:27 PM

الأهلي يوقع عقدًا لتسويق الشاشات الإعلانية لمباريات الفريق الكروي الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت إدارة النادي الأهلي ممثلة في الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عبدالجواد، مع مجموعة رايت قروب ممثلة في رئيسها التنفيذي إبراهيم زمزمي، عقدًا يتم بموجبه تسويق الشاشات الإعلانية لمباريات النادي الأهلي على أرضه، وذلك لمدة ثلاث سنوات.


وتم اختيار إدارة النادي للشركة بناء على خبرتها الكبيرة بالمجال الرياضي، وحرصها على تنويم المداخيل المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.

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