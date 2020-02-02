النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" لبحث الموقف من "صفقة القرن"

غدًا الاثنين.. بمقر الأمانة العامة بجدة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدًا الاثنين، اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمقرها في جدة، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن".
جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: "تعقد الأمانة العامة #لمنظمة_التعاون_الإسلامي، في مقرها بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى #وزراء_خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، غدًا الاثنين، 03 فبراير 2020 بمقر الأمانة العامة".
وتابعت المنظمة: "يبحث الاجتماع موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية #الفلسطينية والقدس الشريف عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي."
وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

صفقة القرن منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" لبحث الموقف من "صفقة القرن"
سبق

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدًا الاثنين، اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمقرها في جدة، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن".
جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: "تعقد الأمانة العامة #لمنظمة_التعاون_الإسلامي، في مقرها بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى #وزراء_خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، غدًا الاثنين، 03 فبراير 2020 بمقر الأمانة العامة".
وتابعت المنظمة: "يبحث الاجتماع موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية #الفلسطينية والقدس الشريف عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي."
وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
06:10 PM

اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" لبحث الموقف من "صفقة القرن"

غدًا الاثنين.. بمقر الأمانة العامة بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
165

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدًا الاثنين، اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمقرها في جدة، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن".
جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: "تعقد الأمانة العامة #لمنظمة_التعاون_الإسلامي، في مقرها بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى #وزراء_خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، غدًا الاثنين، 03 فبراير 2020 بمقر الأمانة العامة".
وتابعت المنظمة: "يبحث الاجتماع موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية #الفلسطينية والقدس الشريف عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي."
وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,773
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,405

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة