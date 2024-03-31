حضور لافت للسياسة السعودية.. مشروعات واتفاقيات تسبق قمة تونس وتشديد على عروبة الجولان

"سبق" ترصد أهم الملفات.. رؤية ثقافية جديدة وديربي الجنون ينقل "العالمي" للصدارة

سطرت السياسة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حضورها اللافت والمميز على مختلف الصعد المحلية والعربية والإسلامية والدولية أسبوعًا حافلاً بثقل السياسة السعودية واهتمامها بقضايا العرب والمسلمين وتنمية شعوبهم، تونس التي تستضيف القمة العربية الـ30 استقبلت ضيفًا كبيرًا، فمع زيارته تم إطلاق الكثير من المشروعات والاتفاقيات مع الحكومة التونسية.

فوسط احتفاء رسمي وشعبي بضيف تونس الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أبرزت وسائل الإعلام التونسية الاحتفاء الكبير بضيف تونس الكبير.

وشهدت القمة السعودية- التونسية التي عقدت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج بالعاصمة تونس التوقيع على اتفاقيتين بين حكومتي البلدين، شملتا اتفاقية قرض تنموي لمشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات، واتفاقية تمويل صادرات سعودية لصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير، كما شهدت القمة إطلاق ثلاثة مشروعات بالجمهورية التونسية. وتسليم خادم الحرمين الشريفين المفتاح الذهبي لمدينة تونس.

وهذا رصد أسبوعي تقدمه "سبق "لأبرز الملفات على الساحتين المحلية والعالمية، بدأ بقضية الجولان العربية، واستنكارها ورفضها التام للقرار الأمريكي، والحضور القوي في قمة تونس، والشأن الداخلي والاهتمام بكل ما يحتاج إليه المواطن، وبناء الوطن، حيث تم تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين، وكشف الستار عن رؤيتها وزارة الثقافة وتوجهاتها للقطاع الثقافي في السعودية، فيما شهدت الرياض ديربي "الجنون".. "النصر" يقنص "الهلال" في الوقت القاتل.

تنطلق وتُختتم في اليوم نفسه.. هذا ما ستشهده القمة العربية في تونس

يحتضن قصر المؤتمرات في العاصمة اليوم الأحد، القمة العربية العادية الثلاثين، التي يرأس وفد السعودية فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمقرر أن يحضرها قرابة 12 زعيمًا عربيًا، وتناقش مجموعة من القضايا الملحة والملفات الشائكة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي باعترافها بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية.

ووفقًا للموقع الإلكتروني الذي أنشأته تونس للقمة العربية، يبدأ البرنامج الزمني للقمة بجلسة افتتاحية علنية يحضرها ممثلو وسائل الإعلام، وتشهد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة السابقة 29، وتسليم الرئاسة من المملكة إلى تونس، وكلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رئيس الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية، وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ثم كلمات الضيوف.

https://sabq.org/vydM4m

خادم الحرمين الشريفين يتسلم المفتاح الذهبي لمدينة تونس

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المفتاح الذهبي لمدينة تونس.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم لشيخة مدينة تونس سعاد عبدالرحيم، يرافقها مساعدو رئيس بلدية تونس.

https://sabq.org/KRLnsM

الملك سلمان والرئيس التونسي يعقدان اجتماعًا ثنائيًا وجلسة مباحثات رسمية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، اجتماعًا ثنائيًا، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

https://sabq.org/jwdc8k

حين صدور حكم نهائي.. "جزائية" الرياض تفرج مؤقتًا عن 3 موقفين

أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض الإفراج مؤقتًا عن ثلاثة من الموقفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17/ 9/ 1439هـ استنادًا للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها، وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم، على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم لجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة القطعية فيما نسب إليهم.

https://sabq.org/sVH9fR

الملك يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية.

https://sabq.org/9RLvFN

"جامع الزيتونة ومسجد عقبة والمدينة العتيقة بالقيروان" .. 3 مشروعات يُطلقها الملك من تونس

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، ثلاثة مشروعات بالجمهورية التونسية.

فقد أزاحا الستار عن لوحة مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع، والمدينة العتيقة بالقيروان، ومشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور، وحجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان.

https://sabq.org/gqDcfh

خادم الحرمين يرعى حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ 41

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين لهذا العام.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية، كان في استقباله - أيده الله -: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، والأمير بندر بن سعود بن خالد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية.

https://sabq.org/2kYCc5

السعودية: احتلال أراضي الغير والاعتراف الباطل بمشروعية الاحتلال من روافد الإرهاب

أكدت المملكة العربية السعودية أن احتلال أراضي الغير، والاعتراف الباطل بمشروعية هذا الاحتلال، يشكلان رافدًا مهمًا من روافد الإرهاب، ووسيلة لدعمه، وإفساح المجال له. مبينة أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنسجم مع أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى إذكاء مشاعر المظلومية ورفض الاحتلال.. ومجددة إدانتها لجريمة قتل المسلمين الأبرياء في نيوزيلندا التي تعد واحدة من أسوأ الجرائم الإرهابية التي ضربت ضمير العالم.

https://sabq.org/SVvK4n

نشر تفاصيل قرار "الوزراء" لوضع ضوابط لإيصال الخدمات للمساكن التي لا يتوافر لها صكوك شرعية

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء، الذي صدر أخيرًا وقضى بوضع ضوابط واشتراطات تُراعى فيها الجوانب الإنسانية، وذلك عند النظر في الطلبات المستقبلية لإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك في ١٨ مدينة ومحافظة.

https://sabq.org/YRKW5Q

المملكة ترفض وتستنكر إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها الإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأكّدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغيّر في الحقائق شيئًا، وأن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967م، ورقم (497) لعام 1981م، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن المنطقة واستقرارها.

ودعت المملكة العربية السعودية الأطراف كافة، إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

https://sabq.org/bK6nS4

المملكة تؤكد رفضها القاطع لاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل

عبّر وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، عن رفض المملكة القاطع لاعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال: أجدد رفض بلادي التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

https://sabq.org/hZB2mt

"الجبير" يشارك في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدَيْن بنيوزيلندا

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدَيْن في نيوزيلندا، وأكّد حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بأطيافه كافة.

https://sabq.org/xf7vBJ

ديربي "الجنون".. "النصر" يقنص "الهلال" في الوقت القاتل

في واحدة من أقوى مباريات الموسم نجح فريق النصر في قنص الهلال في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعدما سجل المدافع البرازيلي برونو يوفيني هدف الفوز القاتل في الدقيقة الـ97 من عمر المباراة. "العالمي" يعود للصدارة ويقترب من لقب الدوري.

https://sabq.org/CgZ9m3

ضمن 10 قرارات اتخذها.. مجلس الوزراء يلغي هيئتي الأرصاد والحياة الفطرية

قرر مجلس الوزراء، اليوم، إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها بممارسة اختصاصاتها، وفقًا للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.

وقرر المجلس إنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية_الغطاء_النباتي ومكافحة التصحر، و#المركز_الوطني_للرقابة_على_الالتزام_البيئي، و#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، وفقًا لتنظيماتها، وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.

https://sabq.org/w3pSXv

السعودية في عهد الملك سلمان.. 5 قرارات تنتصر للبيئة وتتعهد لها بالأمان

أقرَّ مجلس الوزراء، أخيرًا، عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع البيئة في المملكة؛ تهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إعادة تأهيل المكونات البيئية المتدهورة، والمساهمة في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة.

ووافق مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، على تنظيم وتأسيس صندوق البيئة، وإنشاء أربعة مراكز بيئية متخصصة تمثلت في: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافةً إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفقًا لتنظيماتها وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.

https://sabq.org/vmF9Gn

"الثقافة" تكشف الستار عن رؤيتها وتوجهاتها للقطاع الثقافي في السعودية

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رؤية وتوجهات وزارة الثقافة في السعودية.

جاء ذلك في حفل أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض، وسط حضور واسع يمثل مختلف القطاعات الثقافية والفنية والتراثية في السعودية، جنبًا إلى جنب مع كبار المسؤولين الحكوميين والمثقفين والفنانين السعوديين البارزين، ومسؤولين من مختلف دول العالم.

وتضمن برنامج الحفل مقطوعات موسيقية من التراث السعودي، وحفل عشاء في ضيافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله وزير الثقافة في المتحف الوطني.

https://sabq.org/cxPWKk

للمرة الثالثة على التوالي .. السعودية تحتفظ بمقعدها بـ "تنفيذي السياحة العالمية"

احتفظت المملكة بمقعدها في المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية عن إقليم الشرق الأوسط، للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في اجتماع الدورة الـ 45 للجنة إقليم الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية التي عُقدت الأحد في القاهرة.

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"مسام" يتمكن من انتزاع 1.396 لغمًا مضادًا للأفراد والدبابات خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2019م، من انتزاع 38 لغمًا مضادًا للأفراد و589 لغمًا مضادًا للدبابات و696 ذخيرة غير متفجرة و73 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الثالث 1396 لغمًا.

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التحالف": استهداف وتدمير كهفَيْن لتخزين الطائرات من دون طيار التي تتبع للميليشيا الحوثية بصنعاء

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن/ تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفَّذت مساء أمس عملية عسكرية لتدمير هدفين عسكريين مشروعين، عبارة عن كهفين، تستخدمهما الميليشيا الحوثية لتخزين الطائرات من دون طيار، واستخدامها بالعمليات الإرهابية.

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