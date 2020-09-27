شرطة مكة تطيح بمقيمين لوجود شبهة تستّر تجاري

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهما إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهر أحدهما في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهى فيه بحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر، وجرى إيقافهما لوجود شبهة تستر تجاري واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.