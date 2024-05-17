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مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية

بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجاً في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 5.536 سلة غذائية رمضانية، تزن 110 أطنان، استفاد منها 27.680 فرداً في محافظات: عمّان والزرقاء والبلقاء وإربد والمفرق والطفيلة والكرك.


وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلال الغذائية الرمضانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجاً في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 5.536 سلة غذائية رمضانية، تزن 110 أطنان، استفاد منها 27.680 فرداً في محافظات: عمّان والزرقاء والبلقاء وإربد والمفرق والطفيلة والكرك.


وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
04:58 PM

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية

بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجاً في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 5.536 سلة غذائية رمضانية، تزن 110 أطنان، استفاد منها 27.680 فرداً في محافظات: عمّان والزرقاء والبلقاء وإربد والمفرق والطفيلة والكرك.


وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

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