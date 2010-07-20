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تحذير عام وخاص لمرضى القلب.."النمر": لا تأكل الكبد نيئةً ولو عزموك

دعا للاستمتاع بالعيد بشرط الابتعاد عن الأطعمة عالية الكوليسترول كـ"الحوايا"

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ،الدكتور خالد النمر، من أكل الكبد نيئةً، مشيرًا إلى أنها تزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان إضافة إلى الالتهابات البكتيرية، مؤكدًا أن كل ١٠٠ جم من الكبدة تحتوي على ٣٩٠ ملغ كولسترول.

وحذر "النمر"، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، ‏من أن أكل الكبد نيئةً يزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل toxocariasis وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل EHEC" ، مستشهدًا "لا تأكل كبدًا نيئة أبدًا. ولو عزموا عليك".

وأضاف: "لمن يعانون السمنة والضغط والنقرس استمتع غدًا بالعيد وشارك الناس فرحة العيد ولكن لا تكسر الحمية عن اللحوم التي أوصاك بها الطبيب لتتجنب آلام النقرس"، مؤكدًا أن ‏إدمان اللحوم يزيد احتمالية الإصابة بالنقرس ٤٠ %.

وأكد "النمر" أنه "على ‏مرضي القلب والضغط ومن يعانون ارتفاع الكولسترول والجلطات السابقة أستمتع بالعيد ولكن ابتعد عن الأطعمة عالية الكوليسترول مثل الكبد والكلى والمخ وشوربة الحوايا -الكرشة والأمعاء- لأنها عالية الكوليسترول" مشيرًا إلى أنه من كان وزنه طبيعيًا وتحاليل الدهون والكولسترول طبيعية ويمارس الرياضة فهي لا تضر ولذلك حصرتُ التغريدة على مرضى القلب والجلطات.

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تحذير عام وخاص لمرضى القلب.."النمر": لا تأكل الكبد نيئةً ولو عزموك
سبق

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ،الدكتور خالد النمر، من أكل الكبد نيئةً، مشيرًا إلى أنها تزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان إضافة إلى الالتهابات البكتيرية، مؤكدًا أن كل ١٠٠ جم من الكبدة تحتوي على ٣٩٠ ملغ كولسترول.

وحذر "النمر"، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، ‏من أن أكل الكبد نيئةً يزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل toxocariasis وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل EHEC" ، مستشهدًا "لا تأكل كبدًا نيئة أبدًا. ولو عزموا عليك".

وأضاف: "لمن يعانون السمنة والضغط والنقرس استمتع غدًا بالعيد وشارك الناس فرحة العيد ولكن لا تكسر الحمية عن اللحوم التي أوصاك بها الطبيب لتتجنب آلام النقرس"، مؤكدًا أن ‏إدمان اللحوم يزيد احتمالية الإصابة بالنقرس ٤٠ %.

وأكد "النمر" أنه "على ‏مرضي القلب والضغط ومن يعانون ارتفاع الكولسترول والجلطات السابقة أستمتع بالعيد ولكن ابتعد عن الأطعمة عالية الكوليسترول مثل الكبد والكلى والمخ وشوربة الحوايا -الكرشة والأمعاء- لأنها عالية الكوليسترول" مشيرًا إلى أنه من كان وزنه طبيعيًا وتحاليل الدهون والكولسترول طبيعية ويمارس الرياضة فهي لا تضر ولذلك حصرتُ التغريدة على مرضى القلب والجلطات.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
12:04 AM

تحذير عام وخاص لمرضى القلب.."النمر": لا تأكل الكبد نيئةً ولو عزموك

دعا للاستمتاع بالعيد بشرط الابتعاد عن الأطعمة عالية الكوليسترول كـ"الحوايا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ،الدكتور خالد النمر، من أكل الكبد نيئةً، مشيرًا إلى أنها تزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان إضافة إلى الالتهابات البكتيرية، مؤكدًا أن كل ١٠٠ جم من الكبدة تحتوي على ٣٩٠ ملغ كولسترول.

وحذر "النمر"، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، ‏من أن أكل الكبد نيئةً يزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل toxocariasis وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل EHEC" ، مستشهدًا "لا تأكل كبدًا نيئة أبدًا. ولو عزموا عليك".

وأضاف: "لمن يعانون السمنة والضغط والنقرس استمتع غدًا بالعيد وشارك الناس فرحة العيد ولكن لا تكسر الحمية عن اللحوم التي أوصاك بها الطبيب لتتجنب آلام النقرس"، مؤكدًا أن ‏إدمان اللحوم يزيد احتمالية الإصابة بالنقرس ٤٠ %.

وأكد "النمر" أنه "على ‏مرضي القلب والضغط ومن يعانون ارتفاع الكولسترول والجلطات السابقة أستمتع بالعيد ولكن ابتعد عن الأطعمة عالية الكوليسترول مثل الكبد والكلى والمخ وشوربة الحوايا -الكرشة والأمعاء- لأنها عالية الكوليسترول" مشيرًا إلى أنه من كان وزنه طبيعيًا وتحاليل الدهون والكولسترول طبيعية ويمارس الرياضة فهي لا تضر ولذلك حصرتُ التغريدة على مرضى القلب والجلطات.

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