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عبر خرائط جوجل.. "أمانة مكة" تُطلق خدمة تحديد الأحياء والبلديات

حدّدت رابطاً إلكترونياً وشملت الأحياء والبلديات الفرعية

دعت أمانة العاصمة المقدّسة، السكان، إلى التعرُّف على نطاق الحي والبلدية لكل حي بمكة المكرّمة على الرابط https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.

وأضافت "الأمانة" أن الخدمة تضمنت تحديد الحي والبلدية الفرعية على خرائط جوجل ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدّسة.

أمانة العاصمة المقدّسة مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر خرائط جوجل.. "أمانة مكة" تُطلق خدمة تحديد الأحياء والبلديات
سبق

دعت أمانة العاصمة المقدّسة، السكان، إلى التعرُّف على نطاق الحي والبلدية لكل حي بمكة المكرّمة على الرابط https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.

وأضافت "الأمانة" أن الخدمة تضمنت تحديد الحي والبلدية الفرعية على خرائط جوجل ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدّسة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
12:55 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
02:24 PM

عبر خرائط جوجل.. "أمانة مكة" تُطلق خدمة تحديد الأحياء والبلديات

حدّدت رابطاً إلكترونياً وشملت الأحياء والبلديات الفرعية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
4,561

دعت أمانة العاصمة المقدّسة، السكان، إلى التعرُّف على نطاق الحي والبلدية لكل حي بمكة المكرّمة على الرابط https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.

وأضافت "الأمانة" أن الخدمة تضمنت تحديد الحي والبلدية الفرعية على خرائط جوجل ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدّسة.

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