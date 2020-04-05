عبر خرائط جوجل.. "أمانة مكة" تُطلق خدمة تحديد الأحياء والبلديات

حدّدت رابطاً إلكترونياً وشملت الأحياء والبلديات الفرعية

دعت أمانة العاصمة المقدّسة، السكان، إلى التعرُّف على نطاق الحي والبلدية لكل حي بمكة المكرّمة على الرابط https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.

وأضافت "الأمانة" أن الخدمة تضمنت تحديد الحي والبلدية الفرعية على خرائط جوجل ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدّسة.