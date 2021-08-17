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"النيابة العامة": المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه

قالت إنها حقوق أبديّة له لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم

قالت النيابة العامة إن المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يُعزّز روح المنافسة للعمل الإبداعي، ويُسهم في نشر العلوم والثقافة الملهمة، والاستثمار الفعَّال للعقول.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية: نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم، الاعتراض على أي تعدٍ على مصنفه ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف، إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه، سحب مصنفه من التداول".


وتابعت: "الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة الأولى منها هذه المادة هي حقوق أبديّة للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم".

وأردفت: "تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال".

وبيّنت أن الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

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"النيابة العامة": المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه
سبق

قالت النيابة العامة إن المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يُعزّز روح المنافسة للعمل الإبداعي، ويُسهم في نشر العلوم والثقافة الملهمة، والاستثمار الفعَّال للعقول.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية: نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم، الاعتراض على أي تعدٍ على مصنفه ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف، إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه، سحب مصنفه من التداول".


وتابعت: "الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة الأولى منها هذه المادة هي حقوق أبديّة للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم".

وأردفت: "تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال".

وبيّنت أن الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:39 PM

"النيابة العامة": المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه

قالت إنها حقوق أبديّة له لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
306

قالت النيابة العامة إن المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يُعزّز روح المنافسة للعمل الإبداعي، ويُسهم في نشر العلوم والثقافة الملهمة، والاستثمار الفعَّال للعقول.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية: نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم، الاعتراض على أي تعدٍ على مصنفه ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف، إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه، سحب مصنفه من التداول".


وتابعت: "الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة الأولى منها هذه المادة هي حقوق أبديّة للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم".

وأردفت: "تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال".

وبيّنت أن الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

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