النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس مجلس الشورى: توجيهات خادم الحرمين في مواجهة كورونا يعززها وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الكلمة التي توجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة تأتي شاهداً على ما يوليه - يحفظه الله - من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم.

ورأى - في تصريح صحفي - أن هذا الخطر المتمثل بهذا الفايروس لا يثني عزيمة المؤمنين بالله المتوكلين عليه مع الأخذ بالأسباب والتوجيهات التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية التي اتسمت بالشفافية والعزم لتخطي هذه الجائحة.

وشدد رئيس مجلس الشورى على أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على جهود المملكة العربية السعودية، المستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، يعززها وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة.

ورفع الدكتور عبدالله آل الشيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على حرصه - أيده الله - على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وأشار إلى الجهود الكبرى والمقدرة التي تبذلها القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة والعاملون فيها، مؤكداً أن ما يقومون به يعد بذلاً عظيماً، وتجسيداً لحرص الحكومة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن.

وسأل المولى القدير - في ختام تصريحه - أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان العالم، والإنسانية جمعاء من كل مكروه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد رئيس مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس مجلس الشورى: توجيهات خادم الحرمين في مواجهة كورونا يعززها وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة
سبق

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الكلمة التي توجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة تأتي شاهداً على ما يوليه - يحفظه الله - من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم.

ورأى - في تصريح صحفي - أن هذا الخطر المتمثل بهذا الفايروس لا يثني عزيمة المؤمنين بالله المتوكلين عليه مع الأخذ بالأسباب والتوجيهات التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية التي اتسمت بالشفافية والعزم لتخطي هذه الجائحة.

وشدد رئيس مجلس الشورى على أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على جهود المملكة العربية السعودية، المستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، يعززها وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة.

ورفع الدكتور عبدالله آل الشيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على حرصه - أيده الله - على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وأشار إلى الجهود الكبرى والمقدرة التي تبذلها القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة والعاملون فيها، مؤكداً أن ما يقومون به يعد بذلاً عظيماً، وتجسيداً لحرص الحكومة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن.

وسأل المولى القدير - في ختام تصريحه - أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان العالم، والإنسانية جمعاء من كل مكروه.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:23 PM

رئيس مجلس الشورى: توجيهات خادم الحرمين في مواجهة كورونا يعززها وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
648

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الكلمة التي توجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة تأتي شاهداً على ما يوليه - يحفظه الله - من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم.

ورأى - في تصريح صحفي - أن هذا الخطر المتمثل بهذا الفايروس لا يثني عزيمة المؤمنين بالله المتوكلين عليه مع الأخذ بالأسباب والتوجيهات التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية التي اتسمت بالشفافية والعزم لتخطي هذه الجائحة.

وشدد رئيس مجلس الشورى على أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على جهود المملكة العربية السعودية، المستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، يعززها وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة.

ورفع الدكتور عبدالله آل الشيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على حرصه - أيده الله - على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وأشار إلى الجهود الكبرى والمقدرة التي تبذلها القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة والعاملون فيها، مؤكداً أن ما يقومون به يعد بذلاً عظيماً، وتجسيداً لحرص الحكومة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن.

وسأل المولى القدير - في ختام تصريحه - أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان العالم، والإنسانية جمعاء من كل مكروه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,400
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,810
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,034

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة