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"بلينكن": لا يزال هدف واشنطن إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بأسرع ما يمكن

أشار إلى تلقّي معلومات استخبارية عن قصف الاحتلال لمبنى بالقطاع

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن "هدف الولايات المتحدة كان ولا يزال يتمثل في إنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع ما يمكن".

وأوضح "بلينكن" خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، أن الولايات المتحدة تلقت بعض المعلومات الاستخباراتية الإضافية حول قصف مبنى في مدينة غزة كانت تضم مكاتب إعلامية.

وأضاف أنه لا يستطيع الإدلاء بتعليقات على هذه المعلومات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وقال الوزير الأمريكي: "لا نزال نعتقد أن الخطوات اللاحقة الأفضل بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين هي الحفاظ على مبدأ حل الدولتين".

وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن

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"بلينكن": لا يزال هدف واشنطن إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بأسرع ما يمكن
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن "هدف الولايات المتحدة كان ولا يزال يتمثل في إنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع ما يمكن".

وأوضح "بلينكن" خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، أن الولايات المتحدة تلقت بعض المعلومات الاستخباراتية الإضافية حول قصف مبنى في مدينة غزة كانت تضم مكاتب إعلامية.

وأضاف أنه لا يستطيع الإدلاء بتعليقات على هذه المعلومات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وقال الوزير الأمريكي: "لا نزال نعتقد أن الخطوات اللاحقة الأفضل بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين هي الحفاظ على مبدأ حل الدولتين".

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:41 PM

"بلينكن": لا يزال هدف واشنطن إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بأسرع ما يمكن

أشار إلى تلقّي معلومات استخبارية عن قصف الاحتلال لمبنى بالقطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,281

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن "هدف الولايات المتحدة كان ولا يزال يتمثل في إنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع ما يمكن".

وأوضح "بلينكن" خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، أن الولايات المتحدة تلقت بعض المعلومات الاستخباراتية الإضافية حول قصف مبنى في مدينة غزة كانت تضم مكاتب إعلامية.

وأضاف أنه لا يستطيع الإدلاء بتعليقات على هذه المعلومات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وقال الوزير الأمريكي: "لا نزال نعتقد أن الخطوات اللاحقة الأفضل بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين هي الحفاظ على مبدأ حل الدولتين".

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