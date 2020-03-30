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إصابة وزير النقل البوركيني بفيروس كورونا

إعلان الطوارئ ووضع 8 مدن تحت الحجر الصحي

أعلن مكتب الاتصال بوزارة النقل البوركينية، إصابة وزير النقل، فينسانت دابيلغو، بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك إثر فحوصات أجراها ظهرت إيجابية.

وكانت السلطات في بوركينا فاسو، قد أعلنت أمس الأول حالة الطوارئ في البلاد، ووضع ثماني مدن بينها العاصمة واغادوغو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن بوركينا فاسو سَبَق أن أعلنت أيضًا في وقت سابق إصابة 4 وزراء بفيروس كورونا المستجد، وهم وزراء التعليم والداخلية والخارجية والمناجم.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة وزير النقل البوركيني بفيروس كورونا
سبق

أعلن مكتب الاتصال بوزارة النقل البوركينية، إصابة وزير النقل، فينسانت دابيلغو، بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك إثر فحوصات أجراها ظهرت إيجابية.

وكانت السلطات في بوركينا فاسو، قد أعلنت أمس الأول حالة الطوارئ في البلاد، ووضع ثماني مدن بينها العاصمة واغادوغو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن بوركينا فاسو سَبَق أن أعلنت أيضًا في وقت سابق إصابة 4 وزراء بفيروس كورونا المستجد، وهم وزراء التعليم والداخلية والخارجية والمناجم.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:26 AM

إصابة وزير النقل البوركيني بفيروس كورونا

إعلان الطوارئ ووضع 8 مدن تحت الحجر الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مكتب الاتصال بوزارة النقل البوركينية، إصابة وزير النقل، فينسانت دابيلغو، بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك إثر فحوصات أجراها ظهرت إيجابية.

وكانت السلطات في بوركينا فاسو، قد أعلنت أمس الأول حالة الطوارئ في البلاد، ووضع ثماني مدن بينها العاصمة واغادوغو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن بوركينا فاسو سَبَق أن أعلنت أيضًا في وقت سابق إصابة 4 وزراء بفيروس كورونا المستجد، وهم وزراء التعليم والداخلية والخارجية والمناجم.

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