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مصر تطلق شركة طيران جديدة منخفضة التكاليف.. هذا اسمها وموعد التشغيل

بأسعار تنافسية ووجهات جديدة تهدف إلى زيادة الحركة السياحية للبلاد

كشفت شركة مصر للطيران، وهي شركة الطيران الوطنية لمصر عن إطلاق شركة طيران جديدة باسم إير سفنكس، وهي شركة للطيران منخفض التكاليف وتبدأ التشغيل خلال عام 2022.

وتتخصص شركة إير سفنكس للرحلات الشارتر الداخلية في مصر والخارجية بأسعار منخفضة وتنافسية تهدف إلى زيادة الحركة السياحية لمصر والتوجه نحو نقاط جديدة في العالم.

ومن المتوقع أن يكون المقر الرئيس هو مطار سفنكس بجنوب القاهرة، وستكون الشركة الجديدة بشعار خاص وعلامة تجارية جديدة مختلفة عن الشعار الحالي لشركة مصر للطيران وهو حورس الفرعوني.

وتهدف شركة مصر للطيران إلى التحول إلى الاقتصاد الحر وزيادة الأرباح بمعدلات ربحية لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت خسائر الشركة منذ بداية الجائحة وحتى نوفمبر 2020 نحو نصف مليار دولار.

شركة مصر للطيران

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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مصر تطلق شركة طيران جديدة منخفضة التكاليف.. هذا اسمها وموعد التشغيل
سبق

كشفت شركة مصر للطيران، وهي شركة الطيران الوطنية لمصر عن إطلاق شركة طيران جديدة باسم إير سفنكس، وهي شركة للطيران منخفض التكاليف وتبدأ التشغيل خلال عام 2022.

وتتخصص شركة إير سفنكس للرحلات الشارتر الداخلية في مصر والخارجية بأسعار منخفضة وتنافسية تهدف إلى زيادة الحركة السياحية لمصر والتوجه نحو نقاط جديدة في العالم.

ومن المتوقع أن يكون المقر الرئيس هو مطار سفنكس بجنوب القاهرة، وستكون الشركة الجديدة بشعار خاص وعلامة تجارية جديدة مختلفة عن الشعار الحالي لشركة مصر للطيران وهو حورس الفرعوني.

وتهدف شركة مصر للطيران إلى التحول إلى الاقتصاد الحر وزيادة الأرباح بمعدلات ربحية لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت خسائر الشركة منذ بداية الجائحة وحتى نوفمبر 2020 نحو نصف مليار دولار.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
07:25 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:37 PM

مصر تطلق شركة طيران جديدة منخفضة التكاليف.. هذا اسمها وموعد التشغيل

بأسعار تنافسية ووجهات جديدة تهدف إلى زيادة الحركة السياحية للبلاد

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خالد خليل - الرياض
1
3,398

كشفت شركة مصر للطيران، وهي شركة الطيران الوطنية لمصر عن إطلاق شركة طيران جديدة باسم إير سفنكس، وهي شركة للطيران منخفض التكاليف وتبدأ التشغيل خلال عام 2022.

وتتخصص شركة إير سفنكس للرحلات الشارتر الداخلية في مصر والخارجية بأسعار منخفضة وتنافسية تهدف إلى زيادة الحركة السياحية لمصر والتوجه نحو نقاط جديدة في العالم.

ومن المتوقع أن يكون المقر الرئيس هو مطار سفنكس بجنوب القاهرة، وستكون الشركة الجديدة بشعار خاص وعلامة تجارية جديدة مختلفة عن الشعار الحالي لشركة مصر للطيران وهو حورس الفرعوني.

وتهدف شركة مصر للطيران إلى التحول إلى الاقتصاد الحر وزيادة الأرباح بمعدلات ربحية لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت خسائر الشركة منذ بداية الجائحة وحتى نوفمبر 2020 نحو نصف مليار دولار.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,915
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,135
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

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