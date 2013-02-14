مصر تطلق شركة طيران جديدة منخفضة التكاليف.. هذا اسمها وموعد التشغيل

بأسعار تنافسية ووجهات جديدة تهدف إلى زيادة الحركة السياحية للبلاد

كشفت شركة مصر للطيران، وهي شركة الطيران الوطنية لمصر عن إطلاق شركة طيران جديدة باسم إير سفنكس، وهي شركة للطيران منخفض التكاليف وتبدأ التشغيل خلال عام 2022.



وتتخصص شركة إير سفنكس للرحلات الشارتر الداخلية في مصر والخارجية بأسعار منخفضة وتنافسية تهدف إلى زيادة الحركة السياحية لمصر والتوجه نحو نقاط جديدة في العالم.



ومن المتوقع أن يكون المقر الرئيس هو مطار سفنكس بجنوب القاهرة، وستكون الشركة الجديدة بشعار خاص وعلامة تجارية جديدة مختلفة عن الشعار الحالي لشركة مصر للطيران وهو حورس الفرعوني.



وتهدف شركة مصر للطيران إلى التحول إلى الاقتصاد الحر وزيادة الأرباح بمعدلات ربحية لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت خسائر الشركة منذ بداية الجائحة وحتى نوفمبر 2020 نحو نصف مليار دولار.