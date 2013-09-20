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"شامخ" تنظم ندوة علمية تناقش دور الشباب في احتفالات اليوم الوطني

العتيبي: الأعمال التطوعية المجتمعية تخدم الوطن وتعكس قيم شبابه

تنظم جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) مساء الغد ندوة بعنوان شباب الوطن في يوم الوطن، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ ٩١ للمملكة.

ويشارك في الندوة نخبة من المختصين والمهتمين بقضايا الشباب وهم الدكتور محمد القحيز الأمين العام لمجلس شباب منطقة الرياض والأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب، وكذلك الدكتور عبدالله الوايلي استشاري الخدمة النفسية عضو مجلس ادارة جمعية التوعية الوقائية للشباب "فهد الحربي" المتخصص في قصايا الشباب أخصائي ومدرب التنمية البشرية "عبدالله الفهيد" مذيع قناة 22.

ويدير الندوة الزميل الإعلامي نايف بن عبدالله الحربي عضو مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب.

من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) حمد بن مشخص العتيبي باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية أجمل التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بمناسبة هذه الذكرى الغالية، منوهاً في الوقت ذاته بما يحظى به الشباب من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة التي أولتهم جل الاهتمام باعتبارهم عماد المستقبل وأدوات إنجاح نهضتنا المعاصرة.

وبين العتيبي أن الندوة التي تنظمها الجمعية تزامنًا مع الذكرى الـ 91 تهدف إلى استشعار النعم التي وهبها الله للشباب في هذا الوطن وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب والرقي بالاحتفالات في اليوم الوطني ليجسد شبابنا هذه الاحتفالات السنوية بأعمال مجتمعية وتنموية تخدم الوطن والمواطن وتنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، وتنبذ أي مظاهر قد تسئ للوطن.

وأوضح أنه آن الأوان لجميع شباب الوطن أن يشمروا عن سواعدهم لبناء وطنهم وتحقيق وإنجاح رؤيته الطموحة خصوصاً مع كثرة الفرص المتاحة للمساهمة بهذه الأعمال.

وشدد العتيبي على أهمية الندوة ومخرجاتها العلمية التي ستساعد في تنوع الأفكار للخروج بتوصيات بناءة، داعياً جميع المهتمين للحضور والمشاركة والمساهمة في إثراء جلسات الندوة التي ستعقد عبر منصة زوم شامخ وسيعلن رابط الدخول عبر منصات التواصل الخاصة بالجمعية .

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"شامخ" تنظم ندوة علمية تناقش دور الشباب في احتفالات اليوم الوطني
سبق

تنظم جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) مساء الغد ندوة بعنوان شباب الوطن في يوم الوطن، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ ٩١ للمملكة.

ويشارك في الندوة نخبة من المختصين والمهتمين بقضايا الشباب وهم الدكتور محمد القحيز الأمين العام لمجلس شباب منطقة الرياض والأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب، وكذلك الدكتور عبدالله الوايلي استشاري الخدمة النفسية عضو مجلس ادارة جمعية التوعية الوقائية للشباب "فهد الحربي" المتخصص في قصايا الشباب أخصائي ومدرب التنمية البشرية "عبدالله الفهيد" مذيع قناة 22.

ويدير الندوة الزميل الإعلامي نايف بن عبدالله الحربي عضو مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب.

من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) حمد بن مشخص العتيبي باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية أجمل التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بمناسبة هذه الذكرى الغالية، منوهاً في الوقت ذاته بما يحظى به الشباب من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة التي أولتهم جل الاهتمام باعتبارهم عماد المستقبل وأدوات إنجاح نهضتنا المعاصرة.

وبين العتيبي أن الندوة التي تنظمها الجمعية تزامنًا مع الذكرى الـ 91 تهدف إلى استشعار النعم التي وهبها الله للشباب في هذا الوطن وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب والرقي بالاحتفالات في اليوم الوطني ليجسد شبابنا هذه الاحتفالات السنوية بأعمال مجتمعية وتنموية تخدم الوطن والمواطن وتنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، وتنبذ أي مظاهر قد تسئ للوطن.

وأوضح أنه آن الأوان لجميع شباب الوطن أن يشمروا عن سواعدهم لبناء وطنهم وتحقيق وإنجاح رؤيته الطموحة خصوصاً مع كثرة الفرص المتاحة للمساهمة بهذه الأعمال.

وشدد العتيبي على أهمية الندوة ومخرجاتها العلمية التي ستساعد في تنوع الأفكار للخروج بتوصيات بناءة، داعياً جميع المهتمين للحضور والمشاركة والمساهمة في إثراء جلسات الندوة التي ستعقد عبر منصة زوم شامخ وسيعلن رابط الدخول عبر منصات التواصل الخاصة بالجمعية .

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
02:35 PM

"شامخ" تنظم ندوة علمية تناقش دور الشباب في احتفالات اليوم الوطني

العتيبي: الأعمال التطوعية المجتمعية تخدم الوطن وتعكس قيم شبابه

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عمر السبيعي - الرياض
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تنظم جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) مساء الغد ندوة بعنوان شباب الوطن في يوم الوطن، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ ٩١ للمملكة.

ويشارك في الندوة نخبة من المختصين والمهتمين بقضايا الشباب وهم الدكتور محمد القحيز الأمين العام لمجلس شباب منطقة الرياض والأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب، وكذلك الدكتور عبدالله الوايلي استشاري الخدمة النفسية عضو مجلس ادارة جمعية التوعية الوقائية للشباب "فهد الحربي" المتخصص في قصايا الشباب أخصائي ومدرب التنمية البشرية "عبدالله الفهيد" مذيع قناة 22.

ويدير الندوة الزميل الإعلامي نايف بن عبدالله الحربي عضو مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب.

من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) حمد بن مشخص العتيبي باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية أجمل التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بمناسبة هذه الذكرى الغالية، منوهاً في الوقت ذاته بما يحظى به الشباب من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة التي أولتهم جل الاهتمام باعتبارهم عماد المستقبل وأدوات إنجاح نهضتنا المعاصرة.

وبين العتيبي أن الندوة التي تنظمها الجمعية تزامنًا مع الذكرى الـ 91 تهدف إلى استشعار النعم التي وهبها الله للشباب في هذا الوطن وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب والرقي بالاحتفالات في اليوم الوطني ليجسد شبابنا هذه الاحتفالات السنوية بأعمال مجتمعية وتنموية تخدم الوطن والمواطن وتنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، وتنبذ أي مظاهر قد تسئ للوطن.

وأوضح أنه آن الأوان لجميع شباب الوطن أن يشمروا عن سواعدهم لبناء وطنهم وتحقيق وإنجاح رؤيته الطموحة خصوصاً مع كثرة الفرص المتاحة للمساهمة بهذه الأعمال.

وشدد العتيبي على أهمية الندوة ومخرجاتها العلمية التي ستساعد في تنوع الأفكار للخروج بتوصيات بناءة، داعياً جميع المهتمين للحضور والمشاركة والمساهمة في إثراء جلسات الندوة التي ستعقد عبر منصة زوم شامخ وسيعلن رابط الدخول عبر منصات التواصل الخاصة بالجمعية .

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