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حكومة كردستان تتّخذ مزيدًا من التدابير لمواجهة "كورونا"

قرّرت إيقاف جميع المراسم والفعاليات بجميع أنحاء الإقليم

أوقفت حكومة إقليم كردستان، اليوم، جميع المراسم والفعاليات في جميع أنحاء الإقليم حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة فيروس "كورونا".

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ، لاسيما بعدما أعلنت رئاسة صحة محافظة السليمانية في وقت سابق اليوم؛ تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" لشخص سبعيني، وهي أول حالة وفاة يعلن عنها رسميًّا في العراق.

كردستان فيروس كورونا الجديد

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حكومة كردستان تتّخذ مزيدًا من التدابير لمواجهة "كورونا"
سبق

أوقفت حكومة إقليم كردستان، اليوم، جميع المراسم والفعاليات في جميع أنحاء الإقليم حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة فيروس "كورونا".

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ، لاسيما بعدما أعلنت رئاسة صحة محافظة السليمانية في وقت سابق اليوم؛ تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" لشخص سبعيني، وهي أول حالة وفاة يعلن عنها رسميًّا في العراق.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
05:18 PM

حكومة كردستان تتّخذ مزيدًا من التدابير لمواجهة "كورونا"

قرّرت إيقاف جميع المراسم والفعاليات بجميع أنحاء الإقليم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت حكومة إقليم كردستان، اليوم، جميع المراسم والفعاليات في جميع أنحاء الإقليم حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة فيروس "كورونا".

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ، لاسيما بعدما أعلنت رئاسة صحة محافظة السليمانية في وقت سابق اليوم؛ تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" لشخص سبعيني، وهي أول حالة وفاة يعلن عنها رسميًّا في العراق.

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