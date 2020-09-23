النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل النيابة العامة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

"شلعان": نستذكر فيه تاريخًا عبقًا مخضبًا بالأمجاد والتضحيات والإخلاص

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله وسدد خطاهما- بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة؛ معربًا عن فخره واعتزازه بالوطن العزيز ورجالاته.

وقال الشيخ شلعان: تُطِل علينا مناسبة اليوم الوطني التسعون، الشاهد على توحيد هذه البلاد المباركة، ونحن نستذكر بكل سؤدد وشموخ الماضي الذي أسس مرحلة بنيان هذا الصرح العظيم على يد المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، نستذكر فيه تاريخًا عبقًا مخضبًا بالأمجاد والتضحيات والإخلاص، ونستلهم عمق البناء وجزالة العطاء ووفاء الأبناء البررة الذين تعاقبوا في إكمال مسيرة الإنجازات.

وبيّن أن النيابة العامة تحظى برعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله، ومما تتجلى فيه مظاهر هذه العناية تعديل نظام النيابة العامة الذي منح الجهاز شرف الارتباط المباشر بالملك ومتع أعمالها وإجراءاتها بالاستقلالية والحياد التام؛ مما صاحَبَ ذلك من تعديل للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، وانعطاف علو سقف الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم، وإحداث نقلة نوعية في وسائل التبليغ الجزائي بتعديل المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية التي سوغت استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية.

واختتم وكيل النيابة العامة تهنئته، بسؤال الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان تحت قيادتنا الرشيدة.

وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكيل النيابة العامة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
سبق

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله وسدد خطاهما- بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة؛ معربًا عن فخره واعتزازه بالوطن العزيز ورجالاته.

وقال الشيخ شلعان: تُطِل علينا مناسبة اليوم الوطني التسعون، الشاهد على توحيد هذه البلاد المباركة، ونحن نستذكر بكل سؤدد وشموخ الماضي الذي أسس مرحلة بنيان هذا الصرح العظيم على يد المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، نستذكر فيه تاريخًا عبقًا مخضبًا بالأمجاد والتضحيات والإخلاص، ونستلهم عمق البناء وجزالة العطاء ووفاء الأبناء البررة الذين تعاقبوا في إكمال مسيرة الإنجازات.

وبيّن أن النيابة العامة تحظى برعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله، ومما تتجلى فيه مظاهر هذه العناية تعديل نظام النيابة العامة الذي منح الجهاز شرف الارتباط المباشر بالملك ومتع أعمالها وإجراءاتها بالاستقلالية والحياد التام؛ مما صاحَبَ ذلك من تعديل للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، وانعطاف علو سقف الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم، وإحداث نقلة نوعية في وسائل التبليغ الجزائي بتعديل المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية التي سوغت استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية.

واختتم وكيل النيابة العامة تهنئته، بسؤال الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان تحت قيادتنا الرشيدة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:26 PM

وكيل النيابة العامة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

"شلعان": نستذكر فيه تاريخًا عبقًا مخضبًا بالأمجاد والتضحيات والإخلاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
319

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله وسدد خطاهما- بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة؛ معربًا عن فخره واعتزازه بالوطن العزيز ورجالاته.

وقال الشيخ شلعان: تُطِل علينا مناسبة اليوم الوطني التسعون، الشاهد على توحيد هذه البلاد المباركة، ونحن نستذكر بكل سؤدد وشموخ الماضي الذي أسس مرحلة بنيان هذا الصرح العظيم على يد المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، نستذكر فيه تاريخًا عبقًا مخضبًا بالأمجاد والتضحيات والإخلاص، ونستلهم عمق البناء وجزالة العطاء ووفاء الأبناء البررة الذين تعاقبوا في إكمال مسيرة الإنجازات.

وبيّن أن النيابة العامة تحظى برعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله، ومما تتجلى فيه مظاهر هذه العناية تعديل نظام النيابة العامة الذي منح الجهاز شرف الارتباط المباشر بالملك ومتع أعمالها وإجراءاتها بالاستقلالية والحياد التام؛ مما صاحَبَ ذلك من تعديل للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، وانعطاف علو سقف الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم، وإحداث نقلة نوعية في وسائل التبليغ الجزائي بتعديل المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية التي سوغت استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية.

واختتم وكيل النيابة العامة تهنئته، بسؤال الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان تحت قيادتنا الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,267
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,000
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,786

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة