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خريطة الأمطار يرسمها الحصيني: هنا الهطولات وهذه توقعاتي لأجواء السبت

"الأرصاد": رياح نشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها ومنطقة نجران

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء السبت حارة نهاراً تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره على معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح متوسطة على نجران والشمالية والعاصمة الرياض وجدة واليمن وعمان.

وعن الأمطار، قال: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك واليمن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تتكوّن تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم، حائل)، وتؤثر الرياح النشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها ومنطقة نجران.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خريطة الأمطار يرسمها الحصيني: هنا الهطولات وهذه توقعاتي لأجواء السبت
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء السبت حارة نهاراً تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره على معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح متوسطة على نجران والشمالية والعاصمة الرياض وجدة واليمن وعمان.

وعن الأمطار، قال: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك واليمن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تتكوّن تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم، حائل)، وتؤثر الرياح النشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها ومنطقة نجران.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:53 AM

خريطة الأمطار يرسمها الحصيني: هنا الهطولات وهذه توقعاتي لأجواء السبت

"الأرصاد": رياح نشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها ومنطقة نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء السبت حارة نهاراً تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره على معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح متوسطة على نجران والشمالية والعاصمة الرياض وجدة واليمن وعمان.

وعن الأمطار، قال: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك واليمن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تتكوّن تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم، حائل)، وتؤثر الرياح النشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها ومنطقة نجران.

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