"أمانة الرياض" تغلق 10 قصور أفراح خالفت إجراءات "كورونا"

أحالت مُلاكها للجهات المختصة

أغلقت أمانة الرياض عشرة قصور أفراح؛ لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.



وأوضحت "الأمانة" أن هذه القصور شرعت أبوابها لإقامة حفلات الأعراس، وتجاوزت الإجراءات الاحترازية، وتم رصدها وإغلاقها، وعددها 10 قصور أفراح.



وأضافت بأنه تم إحالة مُلاك هذه المنشآت إلى الجهات المختصة "لنيل الجزاء الرادع".