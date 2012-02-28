النصر يكمل جاهزيته لمواجهة الرائد في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ، استعدادًا لملاقاة الرائد وجاءت البداية باجتماع للمدرب كرونسلاف مع اللاعبين تلا ذلك تمارين لياقية متنوعة قسم بعدها اللاعبين لثلاث مجموعات تلعب مجموعتان مناورة كروية على نصف الملعب في حين تؤدي المجموعة الثالثة تمارين لياقية وتتبادل المجموعات الثلاث الأدوار فيما بينها ثم قسم الفريق لمجموعتين لعبوا مناورة كروية طبق من خلالها اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بتمارين إطالة.

