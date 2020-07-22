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"السعودية للكهرباء": 15 مهندسة يتدربن على توليد الطاقة في محطة جنوب جدة

ضمن اتفاقية شراكة بينها وبين جامعتَي الملك عبدالعزيز وعفت

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن محطة توليد جنوب جدة، تنفذ برنامج تدريب لـ 15 مهندسة خلال 2020، على كيفية انتاج الطاقة الكهربائية، وفق اتفاقية شراكة بينها وبين جامعتَي الملك عبدالعزيز بنات وعفت.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن هذه المبادرة، تأتي ضمن جهودها لخدمة المجتمع، وأشارت إلى أن المهندسات يتلقين تدريباً عملياً في الموقع، على طريقة إنتاج الطاقة، وحول مزايا وخصائص المعدات الرئيسة، إضافة إلى التدريب في قاعات مركز تدريب المحطة، على أيدي مهندسين سعوديين، يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة واسعة في مجال التدريب، وحاصلين على شهادات معتمدة عالمياً.

وذكرت الشركة أن 10 طالبات، يخضعن لتدريب صيفي مدته ثلاثة أشهر، وخمس طالبات يخضعن لبرنامج تدريب ضمن التدريب التعاوني ومدته ستة أشهر.

ويتضمن برنامج التدريب: زيارة ميدانية للموقع، وتدريباً على كيفية تشغيل وصيانة أنظمة المحطة، على أن يتم اختيار مشاريع للطالبات، ودعمها خلال دراسة المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع.

الجدير بالذكر، أن مركز تدريب محطة توليد جنوب جدة، هو الأول بهذه التقنيات الحديثة، الذي تنشئه الشركة داخل محطات التوليد التابعة لها، وهو يتكون من خمس قاعات تدريبية، منها قاعتان مجهزتان بـ 24 جهاز كمبيوتر، تستعمل لتدريب اللغة الإنجليزية وsoft skills.

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": 15 مهندسة يتدربن على توليد الطاقة في محطة جنوب جدة
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن محطة توليد جنوب جدة، تنفذ برنامج تدريب لـ 15 مهندسة خلال 2020، على كيفية انتاج الطاقة الكهربائية، وفق اتفاقية شراكة بينها وبين جامعتَي الملك عبدالعزيز بنات وعفت.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن هذه المبادرة، تأتي ضمن جهودها لخدمة المجتمع، وأشارت إلى أن المهندسات يتلقين تدريباً عملياً في الموقع، على طريقة إنتاج الطاقة، وحول مزايا وخصائص المعدات الرئيسة، إضافة إلى التدريب في قاعات مركز تدريب المحطة، على أيدي مهندسين سعوديين، يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة واسعة في مجال التدريب، وحاصلين على شهادات معتمدة عالمياً.

وذكرت الشركة أن 10 طالبات، يخضعن لتدريب صيفي مدته ثلاثة أشهر، وخمس طالبات يخضعن لبرنامج تدريب ضمن التدريب التعاوني ومدته ستة أشهر.

ويتضمن برنامج التدريب: زيارة ميدانية للموقع، وتدريباً على كيفية تشغيل وصيانة أنظمة المحطة، على أن يتم اختيار مشاريع للطالبات، ودعمها خلال دراسة المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع.

الجدير بالذكر، أن مركز تدريب محطة توليد جنوب جدة، هو الأول بهذه التقنيات الحديثة، الذي تنشئه الشركة داخل محطات التوليد التابعة لها، وهو يتكون من خمس قاعات تدريبية، منها قاعتان مجهزتان بـ 24 جهاز كمبيوتر، تستعمل لتدريب اللغة الإنجليزية وsoft skills.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
10:37 AM

"السعودية للكهرباء": 15 مهندسة يتدربن على توليد الطاقة في محطة جنوب جدة

ضمن اتفاقية شراكة بينها وبين جامعتَي الملك عبدالعزيز وعفت

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
4,085

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن محطة توليد جنوب جدة، تنفذ برنامج تدريب لـ 15 مهندسة خلال 2020، على كيفية انتاج الطاقة الكهربائية، وفق اتفاقية شراكة بينها وبين جامعتَي الملك عبدالعزيز بنات وعفت.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن هذه المبادرة، تأتي ضمن جهودها لخدمة المجتمع، وأشارت إلى أن المهندسات يتلقين تدريباً عملياً في الموقع، على طريقة إنتاج الطاقة، وحول مزايا وخصائص المعدات الرئيسة، إضافة إلى التدريب في قاعات مركز تدريب المحطة، على أيدي مهندسين سعوديين، يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة واسعة في مجال التدريب، وحاصلين على شهادات معتمدة عالمياً.

وذكرت الشركة أن 10 طالبات، يخضعن لتدريب صيفي مدته ثلاثة أشهر، وخمس طالبات يخضعن لبرنامج تدريب ضمن التدريب التعاوني ومدته ستة أشهر.

ويتضمن برنامج التدريب: زيارة ميدانية للموقع، وتدريباً على كيفية تشغيل وصيانة أنظمة المحطة، على أن يتم اختيار مشاريع للطالبات، ودعمها خلال دراسة المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع.

الجدير بالذكر، أن مركز تدريب محطة توليد جنوب جدة، هو الأول بهذه التقنيات الحديثة، الذي تنشئه الشركة داخل محطات التوليد التابعة لها، وهو يتكون من خمس قاعات تدريبية، منها قاعتان مجهزتان بـ 24 جهاز كمبيوتر، تستعمل لتدريب اللغة الإنجليزية وsoft skills.

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