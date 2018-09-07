النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

"الارصاد": تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة

هطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات .. وطقس رطب على سواحل الشرقية والغربية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، تمتد إلى منطقة حائل، ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك"، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة، وطقس رطب على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الارصاد": تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، تمتد إلى منطقة حائل، ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك"، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة، وطقس رطب على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
01:15 PM

"الارصاد": تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة

هطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات .. وطقس رطب على سواحل الشرقية والغربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
5,005

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، تمتد إلى منطقة حائل، ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك"، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة، وطقس رطب على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,156
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,110
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,931
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,166

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

فوبيـــا الإنجليزي

فوبيـــا الإنجليزي

مها عبدالله الحقباني
هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة