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جامعة شقراء تعلن آلية تنظيم العملية التعليمية للعام الجديد

"السياري": تدريس المقررات التدريبية والميدانية

أعلنت جامعة شقراء آلية سير العملية التعليمية لجميع البرامج الأكاديمية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، في كليات الجامعة .

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري، أنه تم إعداد الجداول الدراسية وفق متطلبات التعليم عن بُعد، وذلك للمقررات النظرية والجزء النظري من المقررات المشتملة على شقين نظري وعملي (بما في ذلك مشاريع التخرج والمشاريع البحثية) مع الأخذ في الاعتبار عملية التقييم التي ستقوم بها اللجان المختصة للنظر في مدى عودة الدراسة بشكلها الطبيعي أو استمرار عملية التعليم عن بعد، وأما ما يتعلق بالمقررات العملية التي تتطلب الحضور فيتم حضوريًا مع أخذ الإجراءات الاحترازية والتقيد التام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة المعلن عنها ووفق الدليل الإرشادي لعودة الدراسة الجامعية.

وقال "السياري" إنه سيتم تدريس المقررات التدريبية والميدانية بحسب ما توفره الجهات التدريبية وبما يتوافق مع الاحترازات الطبية وتقره المجالس المختصة. أما الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات ستكون حضوريًا، وسوف يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الطبية مع تطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر، وكذلك ما يتعلق بعملية التقييم والغياب عن أداء الاختبار.

وأكد "السياري" أنه سيتم مراعاة إعداد الطلبة في الشعب وفق ما تقتضي به ظروف المرحلة الحالية ووفق التنظيمات المنظمة.

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جامعة شقراء تعلن آلية تنظيم العملية التعليمية للعام الجديد
سبق

أعلنت جامعة شقراء آلية سير العملية التعليمية لجميع البرامج الأكاديمية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، في كليات الجامعة .

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري، أنه تم إعداد الجداول الدراسية وفق متطلبات التعليم عن بُعد، وذلك للمقررات النظرية والجزء النظري من المقررات المشتملة على شقين نظري وعملي (بما في ذلك مشاريع التخرج والمشاريع البحثية) مع الأخذ في الاعتبار عملية التقييم التي ستقوم بها اللجان المختصة للنظر في مدى عودة الدراسة بشكلها الطبيعي أو استمرار عملية التعليم عن بعد، وأما ما يتعلق بالمقررات العملية التي تتطلب الحضور فيتم حضوريًا مع أخذ الإجراءات الاحترازية والتقيد التام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة المعلن عنها ووفق الدليل الإرشادي لعودة الدراسة الجامعية.

وقال "السياري" إنه سيتم تدريس المقررات التدريبية والميدانية بحسب ما توفره الجهات التدريبية وبما يتوافق مع الاحترازات الطبية وتقره المجالس المختصة. أما الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات ستكون حضوريًا، وسوف يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الطبية مع تطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر، وكذلك ما يتعلق بعملية التقييم والغياب عن أداء الاختبار.

وأكد "السياري" أنه سيتم مراعاة إعداد الطلبة في الشعب وفق ما تقتضي به ظروف المرحلة الحالية ووفق التنظيمات المنظمة.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
04:22 PM

جامعة شقراء تعلن آلية تنظيم العملية التعليمية للعام الجديد

"السياري": تدريس المقررات التدريبية والميدانية

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فلاح الجوفان - شقراء
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أعلنت جامعة شقراء آلية سير العملية التعليمية لجميع البرامج الأكاديمية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، في كليات الجامعة .

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري، أنه تم إعداد الجداول الدراسية وفق متطلبات التعليم عن بُعد، وذلك للمقررات النظرية والجزء النظري من المقررات المشتملة على شقين نظري وعملي (بما في ذلك مشاريع التخرج والمشاريع البحثية) مع الأخذ في الاعتبار عملية التقييم التي ستقوم بها اللجان المختصة للنظر في مدى عودة الدراسة بشكلها الطبيعي أو استمرار عملية التعليم عن بعد، وأما ما يتعلق بالمقررات العملية التي تتطلب الحضور فيتم حضوريًا مع أخذ الإجراءات الاحترازية والتقيد التام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة المعلن عنها ووفق الدليل الإرشادي لعودة الدراسة الجامعية.

وقال "السياري" إنه سيتم تدريس المقررات التدريبية والميدانية بحسب ما توفره الجهات التدريبية وبما يتوافق مع الاحترازات الطبية وتقره المجالس المختصة. أما الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات ستكون حضوريًا، وسوف يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الطبية مع تطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر، وكذلك ما يتعلق بعملية التقييم والغياب عن أداء الاختبار.

وأكد "السياري" أنه سيتم مراعاة إعداد الطلبة في الشعب وفق ما تقتضي به ظروف المرحلة الحالية ووفق التنظيمات المنظمة.

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