النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصميلي" يرعى دورة "التحرير الصحفي وضوابط النشر وإدارة حسابات التواصل"

بحضور مدير إدارة الإعلام والاتصال بـ"تعليم جازان"

أكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرازق بن محمد الصميلي، على أهمية الالتزام بالضوابط الجديدة الخاصة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومراعاة ذلك في نشر أي مناشط أو مناسبات مستقبلية، ونقل ضوابط النشر لقادة المدارس، شاكراً الدور الكبير الذي تقوم به وحدة الإعلام والاتصال بالمكتب لتوضيح الآلية الصحيحة لإدارة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي والتحرير الصحفي.

جاء ذلك خلال رعايته لبرنامج التحرير الصحفي وضوابط النشر وإدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يستهدف منسقي الإعلام بالمدارس بحضور مدير إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة يحيى عطيف.

وأشاد "الصميلي" بجهود المنسقين الإعلاميين المميزة خلال العام الدراسي الماضي في إبراز منجزات المكتب والمدارس التابعة له، كما وجه شكره لمدير الإعلام والاتصال بتعليم جازان ولمشرف التدريب على الدورة الأستاذ علي سهلي لحضورهما لفعاليات البرنامج.

واستعرض البرنامج التدريبي والذي ينفذه رئيس وحدة الإعلام والاتصال بمكتب تعليم صامطة الإعلامي حسن بن عواجي علي المهجري المدخلي الملامح العامة للإعلام وعن المنسقين الإعلاميين ومهامهم وأبرز أدوارهم.

وأكد أن عمل المنسق الإعلامي بالمدرسة هو من يبرز النماذج المميزة من الطلاب وضوابط النشر والخبر الصحفي وصياغته والأسئلة الستة التي يجب توفرها في الخبر وعن التصاريح الرسمية ومن المخول بها ودور المنسقين الإعلاميين في إيصال المعلومات للمكتب في الوقت المطلوب ومتابعة الحسابات الرسمية للوزارة والإدارة والمكتب والالتزام بالبروتكولات في التهاني وتوثيق التغريدات حسب ما هو متبع في نظام راصد.

وشهدت الدورة في يومها الأول مشاركة أكثر من (68) منسقاً إعلامياً من مدارس المكتب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الصميلي" يرعى دورة "التحرير الصحفي وضوابط النشر وإدارة حسابات التواصل"
سبق

أكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرازق بن محمد الصميلي، على أهمية الالتزام بالضوابط الجديدة الخاصة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومراعاة ذلك في نشر أي مناشط أو مناسبات مستقبلية، ونقل ضوابط النشر لقادة المدارس، شاكراً الدور الكبير الذي تقوم به وحدة الإعلام والاتصال بالمكتب لتوضيح الآلية الصحيحة لإدارة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي والتحرير الصحفي.

جاء ذلك خلال رعايته لبرنامج التحرير الصحفي وضوابط النشر وإدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يستهدف منسقي الإعلام بالمدارس بحضور مدير إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة يحيى عطيف.

وأشاد "الصميلي" بجهود المنسقين الإعلاميين المميزة خلال العام الدراسي الماضي في إبراز منجزات المكتب والمدارس التابعة له، كما وجه شكره لمدير الإعلام والاتصال بتعليم جازان ولمشرف التدريب على الدورة الأستاذ علي سهلي لحضورهما لفعاليات البرنامج.

واستعرض البرنامج التدريبي والذي ينفذه رئيس وحدة الإعلام والاتصال بمكتب تعليم صامطة الإعلامي حسن بن عواجي علي المهجري المدخلي الملامح العامة للإعلام وعن المنسقين الإعلاميين ومهامهم وأبرز أدوارهم.

وأكد أن عمل المنسق الإعلامي بالمدرسة هو من يبرز النماذج المميزة من الطلاب وضوابط النشر والخبر الصحفي وصياغته والأسئلة الستة التي يجب توفرها في الخبر وعن التصاريح الرسمية ومن المخول بها ودور المنسقين الإعلاميين في إيصال المعلومات للمكتب في الوقت المطلوب ومتابعة الحسابات الرسمية للوزارة والإدارة والمكتب والالتزام بالبروتكولات في التهاني وتوثيق التغريدات حسب ما هو متبع في نظام راصد.

وشهدت الدورة في يومها الأول مشاركة أكثر من (68) منسقاً إعلامياً من مدارس المكتب.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:12 PM

"الصميلي" يرعى دورة "التحرير الصحفي وضوابط النشر وإدارة حسابات التواصل"

بحضور مدير إدارة الإعلام والاتصال بـ"تعليم جازان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
54

أكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرازق بن محمد الصميلي، على أهمية الالتزام بالضوابط الجديدة الخاصة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومراعاة ذلك في نشر أي مناشط أو مناسبات مستقبلية، ونقل ضوابط النشر لقادة المدارس، شاكراً الدور الكبير الذي تقوم به وحدة الإعلام والاتصال بالمكتب لتوضيح الآلية الصحيحة لإدارة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي والتحرير الصحفي.

جاء ذلك خلال رعايته لبرنامج التحرير الصحفي وضوابط النشر وإدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يستهدف منسقي الإعلام بالمدارس بحضور مدير إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة يحيى عطيف.

وأشاد "الصميلي" بجهود المنسقين الإعلاميين المميزة خلال العام الدراسي الماضي في إبراز منجزات المكتب والمدارس التابعة له، كما وجه شكره لمدير الإعلام والاتصال بتعليم جازان ولمشرف التدريب على الدورة الأستاذ علي سهلي لحضورهما لفعاليات البرنامج.

واستعرض البرنامج التدريبي والذي ينفذه رئيس وحدة الإعلام والاتصال بمكتب تعليم صامطة الإعلامي حسن بن عواجي علي المهجري المدخلي الملامح العامة للإعلام وعن المنسقين الإعلاميين ومهامهم وأبرز أدوارهم.

وأكد أن عمل المنسق الإعلامي بالمدرسة هو من يبرز النماذج المميزة من الطلاب وضوابط النشر والخبر الصحفي وصياغته والأسئلة الستة التي يجب توفرها في الخبر وعن التصاريح الرسمية ومن المخول بها ودور المنسقين الإعلاميين في إيصال المعلومات للمكتب في الوقت المطلوب ومتابعة الحسابات الرسمية للوزارة والإدارة والمكتب والالتزام بالبروتكولات في التهاني وتوثيق التغريدات حسب ما هو متبع في نظام راصد.

وشهدت الدورة في يومها الأول مشاركة أكثر من (68) منسقاً إعلامياً من مدارس المكتب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,512
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,876
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,207
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,601

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة