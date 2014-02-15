"الأزياء" تنظم لقاءً مفتوحًا لمناقشة تحديات العلامات التجارية

استعرضت سبل النهوض بالقطاع وتحفيز ممارسيه لرفع الجودة

عقدت هيئة الأزياء لقاءً افتراضيًا بعنوان: "العلامات التجارية في قطاع الأزياء"، ضمن لقاءات الهيئة التي تسعى من خلالها لتعزيز سبل التواصل مع مجتمع الأزياء؛ لتحسين بُنية القطاع، والنهوض بمقوماته ودعم ممارسيه وتحفيزهم لرفع جودة مخرجاتهم.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه أصحاب العلامات التجارية، حيث اتفق المشاركون على أن التحدي الأبرز الذي يواجه العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء هو بُعد المنشآت والمصانع عن القطاع العمراني بما يشكل صعوبة بالغة على جميع العاملين فيه وخاصة النساء.

وطالب المشاركون بضرورة النظر في موضوع السماح بفتح الورش والمصانع الصغيرة داخل المدينة؛ لكونها لا تشكل خطرًا على البيئة أو المجتمع المحيط بها، التي من شأنها تسهيل التحاق الموهوبين وطلبة الجامعات المتدربين بهذا القطاع، موضحين الحاجة إلى التحسين في بعض جوانبه؛ ليكون بيئة جاذبة للعمل، بما يحقق جانبًا اقتصاديًا مهمًّا للدولة.

وأشادوا بمبادرة "100 براند سعودي" التي أطلقتها الهيئة؛ بهدف رفع جودة أعمال المصممين السعوديين، وتقديم البرامج التدريبية التي تغطي مجالات تصميم العلامة التجارية وتحديد مفاهيمها واستراتيجية البيع والتسويق والعلاقات العامة.

ونوّه المشاركون خلال اللقاء بوفرة الأفكار الإبداعية والتصاميم المواكبة لتراث المملكة المتنوع باختلاف مناطقه الجغرافية، مؤكدين الحاجة إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذها، فيما أكّد منتسبو الهيئة حرصهم على معرفة احتياجات العاملين في القطاع؛ لتذليل الصعاب والتحديات والإسهام في الارتقاء بصناعة الأزياء السعودية؛ للمنافسة عالميًا.