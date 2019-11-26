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"أبل" تشحن 60 مليون سماعة ذكية AirPods قبل نهاية 2019

جاءت بميزة إلغاء الضوضاء ومقاومة الماء أو التعرق بكفاءة أعلى

كشف تقرير جديد عن ارتفاع شحنات "أبل" من سماعتها الذكية اللاسلكية AirPods خلال 2019، حيث من المتوقع أن تصل شحنات الشركة إلى 60 مليون وحدة مع نهاية 2019.

وبحسب موقع 9to5Mac الأمريكي، فإن سماعة AirPods Pro الجديدة التي جاءت بميزة إلغاء الضوضاء شكلت أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع شحنات "أبل" من سماعات AirPods أكثر من المتوقع.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، فقد جاءت سماعة AirPods Pro الجديدة بسعر 249 دولاراً، مع ميزة مقاومة الماء أو التعرق بكفاءة أعلى، فضلاً عن ميزة إلغاء الضوضاء، مما جعل سماعة AirPods Pro تحقق شعبية وانتشاراً أسرع بين المستخدمين مقارنة بالإصدار الأصلي من AirPods الذي ظهر خلال 2016، ودعم شركة أبل على تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار مع بعض الإكسسوارات الأخرى.

أبل سماعة ذكية AirPods

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تشحن 60 مليون سماعة ذكية AirPods قبل نهاية 2019
سبق

كشف تقرير جديد عن ارتفاع شحنات "أبل" من سماعتها الذكية اللاسلكية AirPods خلال 2019، حيث من المتوقع أن تصل شحنات الشركة إلى 60 مليون وحدة مع نهاية 2019.

وبحسب موقع 9to5Mac الأمريكي، فإن سماعة AirPods Pro الجديدة التي جاءت بميزة إلغاء الضوضاء شكلت أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع شحنات "أبل" من سماعات AirPods أكثر من المتوقع.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، فقد جاءت سماعة AirPods Pro الجديدة بسعر 249 دولاراً، مع ميزة مقاومة الماء أو التعرق بكفاءة أعلى، فضلاً عن ميزة إلغاء الضوضاء، مما جعل سماعة AirPods Pro تحقق شعبية وانتشاراً أسرع بين المستخدمين مقارنة بالإصدار الأصلي من AirPods الذي ظهر خلال 2016، ودعم شركة أبل على تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار مع بعض الإكسسوارات الأخرى.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
09:20 AM

"أبل" تشحن 60 مليون سماعة ذكية AirPods قبل نهاية 2019

جاءت بميزة إلغاء الضوضاء ومقاومة الماء أو التعرق بكفاءة أعلى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير جديد عن ارتفاع شحنات "أبل" من سماعتها الذكية اللاسلكية AirPods خلال 2019، حيث من المتوقع أن تصل شحنات الشركة إلى 60 مليون وحدة مع نهاية 2019.

وبحسب موقع 9to5Mac الأمريكي، فإن سماعة AirPods Pro الجديدة التي جاءت بميزة إلغاء الضوضاء شكلت أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع شحنات "أبل" من سماعات AirPods أكثر من المتوقع.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، فقد جاءت سماعة AirPods Pro الجديدة بسعر 249 دولاراً، مع ميزة مقاومة الماء أو التعرق بكفاءة أعلى، فضلاً عن ميزة إلغاء الضوضاء، مما جعل سماعة AirPods Pro تحقق شعبية وانتشاراً أسرع بين المستخدمين مقارنة بالإصدار الأصلي من AirPods الذي ظهر خلال 2016، ودعم شركة أبل على تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار مع بعض الإكسسوارات الأخرى.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
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53.8 مليار

53.8 مليار

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