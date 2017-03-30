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"ظهران الجنوب" يشارك في ورش تطوير أداء المجالس البلدية

اشتملت على محاور منها إعداد الخطط وإقرار الحساب الختامي

نفذت أمانة المجالس البلدية اليوم ورشة عمل تحت عنوان "تطوير أداء المجالس البلدية "عن بُعد، بالتعاون مع المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب.

وأوضح رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، أن الورشة اشتملت على أربعة محاور تتضمن التقارير الدورية التي تقدم للمجالس بما يتعلق بالمشروعات والخدمات البلدية، وفعالية وكفاءة قرارات المجالس البلدية، وآلية تنظيم جلسات المجالس البلدية وتوثيق المحاضر والقرارات والعلاقة التكاملية مع الجهة التنفيذية من حيث "إقرار الميزانية، وإعداد الخطط، وتبادل المعلومات وإقرار الحساب الختامي".

وثمن الوادعي للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي الأمانة العامة للمجالس البلدية اختيار المجلس ضمن المجالس البلدية التي وقع عليها الاختيار للخروج بتوصيات تساعد في تطوير عمل وأداء المجالس البلدية خلال الفترة القادمة.

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"ظهران الجنوب" يشارك في ورش تطوير أداء المجالس البلدية
سبق

نفذت أمانة المجالس البلدية اليوم ورشة عمل تحت عنوان "تطوير أداء المجالس البلدية "عن بُعد، بالتعاون مع المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب.

وأوضح رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، أن الورشة اشتملت على أربعة محاور تتضمن التقارير الدورية التي تقدم للمجالس بما يتعلق بالمشروعات والخدمات البلدية، وفعالية وكفاءة قرارات المجالس البلدية، وآلية تنظيم جلسات المجالس البلدية وتوثيق المحاضر والقرارات والعلاقة التكاملية مع الجهة التنفيذية من حيث "إقرار الميزانية، وإعداد الخطط، وتبادل المعلومات وإقرار الحساب الختامي".

وثمن الوادعي للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي الأمانة العامة للمجالس البلدية اختيار المجلس ضمن المجالس البلدية التي وقع عليها الاختيار للخروج بتوصيات تساعد في تطوير عمل وأداء المجالس البلدية خلال الفترة القادمة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:06 AM

"ظهران الجنوب" يشارك في ورش تطوير أداء المجالس البلدية

اشتملت على محاور منها إعداد الخطط وإقرار الحساب الختامي

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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نفذت أمانة المجالس البلدية اليوم ورشة عمل تحت عنوان "تطوير أداء المجالس البلدية "عن بُعد، بالتعاون مع المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب.

وأوضح رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، أن الورشة اشتملت على أربعة محاور تتضمن التقارير الدورية التي تقدم للمجالس بما يتعلق بالمشروعات والخدمات البلدية، وفعالية وكفاءة قرارات المجالس البلدية، وآلية تنظيم جلسات المجالس البلدية وتوثيق المحاضر والقرارات والعلاقة التكاملية مع الجهة التنفيذية من حيث "إقرار الميزانية، وإعداد الخطط، وتبادل المعلومات وإقرار الحساب الختامي".

وثمن الوادعي للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي الأمانة العامة للمجالس البلدية اختيار المجلس ضمن المجالس البلدية التي وقع عليها الاختيار للخروج بتوصيات تساعد في تطوير عمل وأداء المجالس البلدية خلال الفترة القادمة.

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