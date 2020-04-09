منصة جامعة الملك خالد تتيح جميع مقرراتها المهارية مجانًا للجميع

عبر مبادرة "تعلّم أكثر".. حتى نهاية أبريل الجاري

أطلقت منصة KKUx بجامعة الملك خالد، الأربعاء، مبادرة "تعلم أكثر"، للتدريب والتأهيل والحصول على شهادة معتمدة من الجامعة مجانًا، حتى نهاية أبريل الجاري، من خلال 27 مهارة نوعية وأكثر من ألف فيديو تعليمي.

وقال وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، الدكتور عبد اللطيف الحديثي، إن هذه الخطوة تأتي استشعارًا للمسؤولية المجتمعية المنوطة بجامعة الملك خالد، ممثلة في وكالة الأعمال والاقتصاد المعرفي في هذه الفترة الاستثنائية.

وأضاف: "هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الناس على التعلم واستثمار أوقات مفيدة في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي الذي اتخذته الدولة -حفظها الله - لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وتتيح المبادرة التعلم للجميع بشكل مجاني وبشهادة معتمدة من جامعة الملك خالد".

وأشار "الحديثي" إلى أن المنصة ترحب بالمدربين والخبراء والمؤسسات التعليمية والتدريبية للتعاون في توفير فرص تعلم أكثر تخدم مهارات ووظائف المستقبل، ويمكن الراغبين في الانضمام لهذه المهارات النوعية التسجيل من خلال موقع المنصة الرئيسي عبر الرابط التالي http://kkux.org وللاتفاقيات والتعاون التواصل على الإيميل kkux@kku.edu.sa.

وتحتوي منصة KKUx بجامعة الملك خالد، على مقررات مهارية نوعية مثل التفكير التصميمي، وريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، ولغة البايثون، وأساسيات اللغة الصينية، وغيرها، وجميعها تمت إتاحتها للمتدربين والمتعلمين في أي وقت ومن منازلهم كي يتمكنوا من استثمار الفرص في التعلم والتدريب.

يذكر أن منصة KKUx تحرص على الجودة ونوعية ما تقدمه للمتعلم، وحصلت على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية السعودية، لعام 2019م، من الأمم المتحدة، في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.