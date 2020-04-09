النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منصة جامعة الملك خالد تتيح جميع مقرراتها المهارية مجانًا للجميع

عبر مبادرة "تعلّم أكثر".. حتى نهاية أبريل الجاري

أطلقت منصة KKUx بجامعة الملك خالد، الأربعاء، مبادرة "تعلم أكثر"، للتدريب والتأهيل والحصول على شهادة معتمدة من الجامعة مجانًا، حتى نهاية أبريل الجاري، من خلال 27 مهارة نوعية وأكثر من ألف فيديو تعليمي.

وقال وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، الدكتور عبد اللطيف الحديثي، إن هذه الخطوة تأتي استشعارًا للمسؤولية المجتمعية المنوطة بجامعة الملك خالد، ممثلة في وكالة الأعمال والاقتصاد المعرفي في هذه الفترة الاستثنائية.

وأضاف: "هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الناس على التعلم واستثمار أوقات مفيدة في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي الذي اتخذته الدولة -حفظها الله - لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وتتيح المبادرة التعلم للجميع بشكل مجاني وبشهادة معتمدة من جامعة الملك خالد".

وأشار "الحديثي" إلى أن المنصة ترحب بالمدربين والخبراء والمؤسسات التعليمية والتدريبية للتعاون في توفير فرص تعلم أكثر تخدم مهارات ووظائف المستقبل، ويمكن الراغبين في الانضمام لهذه المهارات النوعية التسجيل من خلال موقع المنصة الرئيسي عبر الرابط التالي http://kkux.org وللاتفاقيات والتعاون التواصل على الإيميل kkux@kku.edu.sa.

وتحتوي منصة KKUx بجامعة الملك خالد، على مقررات مهارية نوعية مثل التفكير التصميمي، وريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، ولغة البايثون، وأساسيات اللغة الصينية، وغيرها، وجميعها تمت إتاحتها للمتدربين والمتعلمين في أي وقت ومن منازلهم كي يتمكنوا من استثمار الفرص في التعلم والتدريب.

يذكر أن منصة KKUx تحرص على الجودة ونوعية ما تقدمه للمتعلم، وحصلت على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية السعودية، لعام 2019م، من الأمم المتحدة، في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منصة جامعة الملك خالد تتيح جميع مقرراتها المهارية مجانًا للجميع
سبق

أطلقت منصة KKUx بجامعة الملك خالد، الأربعاء، مبادرة "تعلم أكثر"، للتدريب والتأهيل والحصول على شهادة معتمدة من الجامعة مجانًا، حتى نهاية أبريل الجاري، من خلال 27 مهارة نوعية وأكثر من ألف فيديو تعليمي.

وقال وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، الدكتور عبد اللطيف الحديثي، إن هذه الخطوة تأتي استشعارًا للمسؤولية المجتمعية المنوطة بجامعة الملك خالد، ممثلة في وكالة الأعمال والاقتصاد المعرفي في هذه الفترة الاستثنائية.

وأضاف: "هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الناس على التعلم واستثمار أوقات مفيدة في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي الذي اتخذته الدولة -حفظها الله - لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وتتيح المبادرة التعلم للجميع بشكل مجاني وبشهادة معتمدة من جامعة الملك خالد".

وأشار "الحديثي" إلى أن المنصة ترحب بالمدربين والخبراء والمؤسسات التعليمية والتدريبية للتعاون في توفير فرص تعلم أكثر تخدم مهارات ووظائف المستقبل، ويمكن الراغبين في الانضمام لهذه المهارات النوعية التسجيل من خلال موقع المنصة الرئيسي عبر الرابط التالي http://kkux.org وللاتفاقيات والتعاون التواصل على الإيميل kkux@kku.edu.sa.

وتحتوي منصة KKUx بجامعة الملك خالد، على مقررات مهارية نوعية مثل التفكير التصميمي، وريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، ولغة البايثون، وأساسيات اللغة الصينية، وغيرها، وجميعها تمت إتاحتها للمتدربين والمتعلمين في أي وقت ومن منازلهم كي يتمكنوا من استثمار الفرص في التعلم والتدريب.

يذكر أن منصة KKUx تحرص على الجودة ونوعية ما تقدمه للمتعلم، وحصلت على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية السعودية، لعام 2019م، من الأمم المتحدة، في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:11 PM

منصة جامعة الملك خالد تتيح جميع مقرراتها المهارية مجانًا للجميع

عبر مبادرة "تعلّم أكثر".. حتى نهاية أبريل الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
1
912

أطلقت منصة KKUx بجامعة الملك خالد، الأربعاء، مبادرة "تعلم أكثر"، للتدريب والتأهيل والحصول على شهادة معتمدة من الجامعة مجانًا، حتى نهاية أبريل الجاري، من خلال 27 مهارة نوعية وأكثر من ألف فيديو تعليمي.

وقال وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، الدكتور عبد اللطيف الحديثي، إن هذه الخطوة تأتي استشعارًا للمسؤولية المجتمعية المنوطة بجامعة الملك خالد، ممثلة في وكالة الأعمال والاقتصاد المعرفي في هذه الفترة الاستثنائية.

وأضاف: "هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الناس على التعلم واستثمار أوقات مفيدة في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي الذي اتخذته الدولة -حفظها الله - لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وتتيح المبادرة التعلم للجميع بشكل مجاني وبشهادة معتمدة من جامعة الملك خالد".

وأشار "الحديثي" إلى أن المنصة ترحب بالمدربين والخبراء والمؤسسات التعليمية والتدريبية للتعاون في توفير فرص تعلم أكثر تخدم مهارات ووظائف المستقبل، ويمكن الراغبين في الانضمام لهذه المهارات النوعية التسجيل من خلال موقع المنصة الرئيسي عبر الرابط التالي http://kkux.org وللاتفاقيات والتعاون التواصل على الإيميل kkux@kku.edu.sa.

وتحتوي منصة KKUx بجامعة الملك خالد، على مقررات مهارية نوعية مثل التفكير التصميمي، وريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، ولغة البايثون، وأساسيات اللغة الصينية، وغيرها، وجميعها تمت إتاحتها للمتدربين والمتعلمين في أي وقت ومن منازلهم كي يتمكنوا من استثمار الفرص في التعلم والتدريب.

يذكر أن منصة KKUx تحرص على الجودة ونوعية ما تقدمه للمتعلم، وحصلت على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية السعودية، لعام 2019م، من الأمم المتحدة، في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,159
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,808
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,086

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة